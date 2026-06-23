"Про це не скажуть нікому": розкрито сенсаційну правду про ракети, якими вгатили по заводу у Воронежі

Після удару по одному з підприємств у Воронежі серед експертів та аналітиків з'явилися різні версії щодо озброєння, яке могли використати Сили оборони України. Зокрема, обговорюється можливість застосування нових видів високоточної зброї, включно з розробками західних партнерів. Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт і засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко наголосив, що наразі інформація про конкретний тип ракети залишається закритою.

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За його словами, розголошення таких даних може бути небажаним не лише з міркувань безпеки, а й через позицію держав-партнерів, які надають Україні озброєння.

Експерт звернув увагу, що в офіційних повідомленнях Генерального штабу зазвичай уточнюється тип використаної зброї, якщо йдеться про британсько-французькі ракети Storm Shadow/SCALP. Однак цього разу військові обмежилися формулюванням про застосування високоточних крилатих ракет повітряного базування, не розкриваючи додаткових деталей.

На цьому тлі виникли припущення, що для атаки могли бути використані боєприпаси ERAM — гібрид ракети та авіабомби, який США розробляли спеціально для України. Водночас офіційного підтвердження передачі такого озброєння Києву досі немає.

"Це могла бути ця американська ракета. Але кожна країна, яка передає нам зброю, має свою політику щодо таємності чи відкритості щодо застосування зброї", – зазначив Романенко.

Серед інших версій також розглядається використання української крилатої ракети "Фламінго". Відомо, що цей тип озброєння вже неодноразово застосовувався для ударів по об'єктах на території Росії. Проте наразі жодних офіційних даних або доказів, які б підтверджували використання саме цієї ракети під час атаки на Воронеж, немає.

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