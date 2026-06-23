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"Об этом не скажут никому": раскрыта сенсационная правда о ракетах, которыми устроили по заводу в Воронеже

Силы обороны могли применить ERAM – гибрид ракеты и авиабомбы, созданный США для Украины.

23 июня 2026, 16:00
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Клименко Елена

После удара по одному из предприятий в Воронеже среди экспертов и аналитиков появились разные версии по вооружению, которые могли использовать Силы обороны Украины. В частности, обсуждается возможность применения новых видов высокоточного оружия, включая разработки западных партнеров. Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко подчеркнул , что в настоящее время информация о конкретном типе ракеты остается закрытой.

"Об этом не скажут никому": раскрыта сенсационная правда о ракетах, которыми устроили по заводу в Воронеже

Фото: из открытых источников

По его словам, разглашение таких данных может быть нежелательным не только из соображений безопасности, но и из-за позиции государств-партнеров, предоставляющих Украине вооружение.

Эксперт обратил внимание, что в официальных сообщениях Генерального штаба обычно уточняется тип использованного оружия, если речь идет о британско-французских ракетах Storm Shadow/SCALP. Однако в этот раз военные ограничились формулировкой о применении высокоточных крылатых ракет воздушного базирования, не раскрывая дополнительных деталей.

На этом фоне возникли предположения, что для атаки могли использоваться боеприпасы ERAM — гибрид ракеты и авиабомбы, который США разрабатывали специально для Украины. В то же время, официального подтверждения передачи такого вооружения Киеву до сих пор нет.

Это могла быть эта американская ракета. Но каждая страна, которая передает нам оружие, имеет свою политику по поводу секретности или открытости по применению оружия", – отметил Романенко.

Среди других версий также рассматривается использование украинской крылатой ракеты Фламинго. Известно, что этот тип вооружения уже не раз применялся для ударов по объектам на территории России. Однако пока никаких официальных данных или доказательств, подтверждающих использование именно этой ракеты во время атаки на Воронеж, нет.

Ранее портал "Комментарии" писал, что польская сторона получила орден Белого орла, который президент Украины Владимир Зеленский направил через сервис "Новая почта". Об этом сообщил спикер президента Польши Рафал Лескевич .



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Источник: https://24tv.ua/udar-po-voronezhu-yaki-raketi-zapustili-sili-oboroni-ukrayini_n3092852
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