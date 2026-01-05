Припинення війни в Україні можливе лише за однієї умови: стало відомо, що остаточно принизить Путіна

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що подальше погіршення економічного становища Росії може змусити Володимира Путіна сісти за стіл мирних переговорів. Про це він заявив в інтерв’ю TVP World, коментуючи перспективи завершення війни проти України. За словами глави польської дипломатії, ключовим фактором може стати саме економічний тиск.

Фото: з відкритих джерел

"Росію змусить до мирних переговорів подальше послаблення її економіки, що дасть Путіну зрозуміти: він не зможе досягти своїх цілей, продовжуючи війну", – наголосив Сікорський.

Він також звернув увагу на темпи просування російських військ, зазначивши, що за нинішньої динаміки повна окупація України зайняла б у Росії десятиліття.

"Але в цьому і полягає проблема диктаторів, бо коли ти перебуваєш при владі 20 років, то мало хто скаже тобі, як насправді виглядає реальність", – додав міністр.

Окремо Сікорський зупинився на майбутньому України після завершення війни. На його переконання, країна повинна не лише відповідати вимогам для вступу до Європейського Союзу, а й мати достатній військовий потенціал для захисту своїх кордонів.

"Інакше це буде сценарій для нової війни", – застеріг він.

Глава МЗС Польщі також підкреслив, що незалежно від результатів майбутніх президентських виборів у США, Європа має зосередитися на розвитку власної оборонної промисловості.

"Якщо США будуть залучені до війни в Азії, чого ми не можемо виключати, вони можуть не мати змоги нам допомогти. Тому до кінця десятиліття ми повинні мати збройні сили, які Путін не наважиться випробувати", – зазначив Сікорський.

Коментуючи присутність американських військ у Польщі, міністр заявив, що США планують інвестувати сотні мільйонів доларів у військові бази на польській території.

"Сполучені Штати мають дуже вигідну угоду щодо статусу військ. Ми платимо 15 тис. дол. на рік за кожного американського солдата. Для США дешевше утримувати та навчати солдата в Польщі, ніж у Сполучених Штатах. Ось чому ми говоримо про взаємну вигоду", – пояснив він.

