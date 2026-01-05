Прекращение войны в Украине возможно только при одном условии: стало известно, что окончательно унизит Путина

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уверен, что дальнейшее ухудшение экономического положения России может вынудить Владимира Путина сесть за стол мирных переговоров. Об этом он заявил в интервью TVP World, комментируя перспективы завершения войны против Украины. По словам главы польской дипломатии, ключевым фактором может стать экономическое давление.

Фото: из открытых источников

"Россию вынудит к мирным переговорам дальнейшее ослабление ее экономики, что даст Путину понять: он не сможет достичь своих целей, продолжая войну", — подчеркнул Сикорский.

Он также обратил внимание на темпы продвижения российских войск, отметив, что при нынешней динамике полная оккупация Украины заняла бы в России десятилетие.

"Но в этом и состоит проблема диктаторов, потому что когда ты находишься у власти 20 лет, то мало кто скажет тебе, как на самом деле выглядит реальность", – добавил министр.

Отдельно Сикорский остановился на будущем Украины после завершения войны. По его убеждению, страна должна не только отвечать требованиям вступления в Европейский Союз, но и иметь достаточный военный потенциал для защиты своих границ.

"Иначе это будет сценарий для новой войны", – предостерег он.

Глава МИД Польши также подчеркнул, что вне зависимости от результатов предстоящих президентских выборов в США, Европа должна сосредоточиться на развитии собственной оборонной промышленности.

"Если США будут вовлечены в войну в Азии, чего мы не можем исключать, они могут не иметь возможности нам помочь. Поэтому до конца десятилетия мы должны иметь вооруженные силы, которые Путин не осмелится испытать", – сказал Сикорский.

Комментируя присутствие американских войск в Польше, Министр заявил, что США планируют инвестировать сотни миллионов долларов в военные базы на польской территории.

"Соединенные Штаты имеют очень выгодное соглашение о статусе войск. Мы платим 15 тыс. дол. в год на каждого американского солдата. Для США дешевле содержать и обучать солдат в Польше, чем в Соединенных Штатах. Вот почему мы говорим о взаимной выгоде", – объяснил он.

Как уже писали "Комментарии", днем 5 января Харьков стал объектом новой атаки со стороны российских войск. Около 12:45 в городе прогремел первый взрыв. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, вражеские ракеты попали в промышленную зону Слободского района Харькова. Это стало лишь началом серии взрывов, продолжавшихся в течение следующих нескольких часов.