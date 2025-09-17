На прифронтових територіях за понад три роки повномасштабної війни вже неодноразово було помічено, що ворог користується тим, що місцеві мешканці не хочуть виїжджати, перевдягаються у цивільний одяг, штурмують так позиції та прикриваються мирними людьми як "живим щитом".

Примусова евакуація всього населення можлива: як це реалізувати на практиці

Це все створює небезпеку для самих людей, для ведення бойових дій Силами оборони, а також для волонтерів, евакуаційних груп, рятувальників, комунальників, які лишаються там, щоб забезпечити мінімальний рівень життєзабезпечення для населення. Чи має в Україні бути законодавчо прописана примусова евакуація всього населення з прифронтових територій, а не лише родин із дітьми, і яким чином це можна зробити? На ці та інші питання для порталу "Коментарі" відповіді дали експерти.

Керівник Центру підготовки операторів БПЛА "КРУК" Віктор Таран зазначає, що Україна вже мала б давно на законодавчому рівні розробити детальні підстави для обов’язкової евакуації.

"Як показує практичний досвід, евакуація з Донеччини у 2022 році, ті (підстави — ред.), які передбачені Кодексом цивільного захисту та Законом "Про правовий режим воєнного стану" не достатні. Ситуація погіршується, зараз готується до евакуації 18 населених пунктів на Дніпропетровщині. Тому Кабміну треба поспішати. Це рішення непросте, але воно рятує життя і зменшує ризики для військових, волонтерів, рятувальників та комунальних служб, які змушені працювати у прифронтових умовах", – наголошує експерт.

За його словами, все ж таки важливо, щоб евакуація сприймалася не як примус, а як гарантія безпеки: люди повинні мати житло, підтримку і впевненість у можливості повернутися після перемоги.

"Це відповідальний крок держави, який дозволяє зберегти життя і посилити оборону", – вважає Віктор Таран.

Полковник запасу ГШ ЗСУ, військовий експерт Олег Жданов наголошує, що наше законодавство наразі діє не в повному обсязі.

"У нас військовий стан введено, але частково. Стану війни у нас як не було, так і немає. Стан війни передбачає примусове виселення цивільного населення з меж зони бойових дій. І зона бойових дій повинна, згідно зі станом війни, бути визначена урядом, відповідно до бойової обстановки мають вноситися зміни в межі прифронтової зони, в якій діють закони війни, і в якій має бути стовідсоткова примусова евакуація цивільного населення", – наголошує Жданов.

За його словами, саме тому поліція і волонтери, які приїздять в зону бойових дій, умовляють цивільне населення, щоб вони зібрали речі і вони їх вивезли звідти. Хоча основна маса – це так звані "ждуни", наголошує полковник.

На питання, чи можливо для таких людей, які чекають окупацію та бажають виїхати до Росії, зробити певний "зелений коридор", щоб очистити територію від цивільного населення та дати можливість військовим виконувати свої завдання у повній мірі, Олег Жданов відповів, що така ситуація не вигідна самим окупантам.

"Це неможливо зробити. Перемовини на "нульовому рівні", тобто на рівні підрозділів переднього краю, вони ведуться постійно. І іноді навіть бувають такі випадки, коли наші військові, чи російські потрапляють в полон, і обмін здійснюється одразу ж, на місці, місцевими командирами. Наші спецслужби, особливо наша військова розвідка, і розвідка ГУР, яка там присутня, чи підрозділи, вони постійно ведуть перемовини стосовно таких питань, як обміну, так і цивільних", – зазначає експерт.

Він підкреслює, що ворог зацікавлений в тому, щоб "ждуни" залишалися на прифронтових територіях. Тому ніхто не буде їх завчасно випускати.

"А друга особливість. Подивіться на політичні цілі Росії у війні – повна денацифікація України. Тому навіщо росіянам місцеве населення? Росія постійно депортує та всіляко примушує місцеве населення виїхати на терени Російської Федерації, починаючи від Камчатки і закінчуючи Уральськими горами. На європейську частину вони не пускають і не дуже заохочують, щоб вони самостійно виїжджали з окупованих територій. І у розвідці кажуть, що у Маріуполі у маршрутці вже не почуєш російської мови, бо туди завезли масу представників малих народів Росії. Вони хочуть викреслити нас з історії, щоб взагалі не було претендентів на історичну спадщину і таку річ, як існування України", – підкреслює Олег Жданов.

Тим не менш, військовий експерт зазначає, що вихід з цієї ситуації є.

"Наші депутати в новий закон про воєнний стан мають внести поправку про те, що Кабмін чітко визначає прифронтову зону, а це у нас більш-менш робиться місцевими адміністраціями. А Кабмін своєю постановою повинен постійно уточнювати всю прифронтову зону, а депутати повинні проголосувати, що у прифронтовій зоні, визначеній Кабміном, повинна проводитися стовідсоткова примусова евакуація цивільного населення України. І питання буде знято, і тоді вже допустимо, контроль за цим покласти на Національну гвардію України, разом з Національною поліцією, і вони вже будуть відповідати. Якщо там з’явився цивільний, то його контррозвідка повинна затримати і спитати: "що ти там робив?", і примусово звідти виселити. А не так, що росіяни шукають місцевих жителів, і потім ті їм надають харчі, притулок, облаштовують там пункти управління, і ми зі свого боку обмежуємо вогонь, щоб не повбивати цивільних", – резюмує Жданов.

