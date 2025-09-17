На прифронтовых территориях более трех лет полномасштабной войны уже неоднократно было замечено, что враг пользуется тем, что местные жители не хотят выезжать, переодеваются в гражданскую одежду, штурмуют так позиции и прикрываются мирными людьми как "живым щитом".

Принудительная эвакуация всего населения возможна: как это реализовать на практике

Это создает опасность для самих людей, для ведения боевых действий Силами обороны, а также для волонтеров, эвакуационных групп, спасателей, коммунальщиков, которые остаются там, чтобы обеспечить минимальный уровень жизнеобеспечения для населения. Должна ли быть в Украине законодательно прописана принудительная эвакуация всего населения с прифронтовых территорий, а не только семей с детьми, и каким образом это можно сделать? На эти и другие вопросы порталу "Комментарии" ответы дали эксперты.

Руководитель Центра подготовки операторов БПЛА "КРУК" Виктор Таран отмечает, что Украина уже должна давно на законодательном уровне разработать подробные основания для обязательной эвакуации.

"Как показывает практический опыт, эвакуация из Донетчины в 2022 году, те (основания — ред.), которые предусмотрены Кодексом гражданской защиты и Законом "О правовом режиме военного положения", не достаточны. Ситуация усугубляется, сейчас готовится к эвакуации 18 населенных пунктов на Днепропетровщине. Поэтому Кабмину нужно спешить. Это решение непростое, но оно спасает жизнь и уменьшает риски для военных, волонтеров, спасателей и коммунальных служб, вынужденных работать в прифронтовых условиях", – отмечает эксперт.

По его словам, все же важно, чтобы эвакуация воспринималась не как принуждение, а гарантия безопасности: люди должны иметь жилье, поддержку и уверенность в возможности вернуться после победы.

"Это ответственный шаг государства, позволяющий сохранить жизнь и усилить оборону", – считает Виктор Таран.

Полковник запаса ГШ ВСУ, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что наше законодательство действует не в полном объеме.

"У нас военное положение введено, но частично. Состояния войны у нас как не было, так и нет. Состояние войны предполагает принудительное выселение гражданского населения из пределов зоны боевых действий. И зона боевых действий должна, согласно состоянию войны, быть определена правительством, в соответствии с боевой обстановкой должны вноситься изменения в пределы прифронтовой зоны, в которой действуют законы войны, и в которой должна быть стопроцентная принудительная эвакуация гражданского населения", – отмечает Жданов.

По его словам, именно поэтому полиция и волонтеры, приезжающие в зону боевых действий, уговаривают гражданское население, чтобы они собрали вещи и они вывезли их оттуда. Хотя основная масса – это так называемые "ждуны", отмечает полковник.

На вопрос, возможно ли для людей, ожидающих оккупацию и желающих уехать в Россию, сделать определенный "зеленый коридор", чтобы очистить территорию от гражданского населения и дать возможность военным выполнять свои задачи в полной мере, Олег Жданов ответил, что такая ситуация не выгодна самим оккупантам.

"Это невозможно сделать. Переговоры на "нулевом уровне", то есть на уровне подразделений переднего края, они ведутся постоянно. И иногда даже бывают такие случаи, когда наши военные или русские попадают в плен, и обмен осуществляется сразу же, на месте, местными командирами. Наши спецслужбы, особенно наша военная разведка, и разведка ГУР, которая там присутствует, или подразделения, они постоянно ведут переговоры по таким вопросам, как обмен, так и гражданские", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что враг заинтересован в том, чтобы "ждуны" оставались на прифронтовых территориях. Поэтому никто не будет их заблаговременно выпускать.

"А вторая особенность. Посмотрите на политические цели России в войне – полная денацификация Украины. Поэтому зачем россиянам местное население? Россия постоянно депортирует и всячески заставляет местное население уехать на территорию Российской Федерации, начиная от Камчатки и заканчивая Уральскими горами. В европейскую часть они не пускают и не очень поощряют, чтобы они самостоятельно выезжали с оккупированных территорий. И в разведке говорят, что в Мариуполе в маршрутке уже не услышишь русский язык, потому что туда завезли массу представителей малых народов России. Они хотят вычеркнуть нас из истории, чтобы вообще не было претендентов на историческое наследие и такую вещь, как существование Украины", – подчеркивает Олег Жданов.

Тем не менее, военный эксперт отмечает, что выход из сложившейся ситуации есть.

"Наши депутаты в новый закон о военном положении должны внести поправку о том, что Кабмин четко определяет прифронтовую зону, а это у нас более-менее делается местными администрациями. Кабмин же своим постановлением должен постоянно уточнять всю прифронтовую зону, а депутаты должны проголосовать, что в прифронтовой зоне, определенной Кабмином, должна проводиться стопроцентная принудительная эвакуация гражданского населения Украины. И вопрос будет снят, и тогда уже допустим, контроль за этим возложить на Национальную гвардию Украины вместе с Национальной полицией, и они уже будут отвечать. Если там появился гражданский, то его контрразведка должна задержать и спросить: "что ты там делал?", и принудительно оттуда выселить. А не так, что россияне ищут местных жителей, и потом те им предоставляют продукты, убежище, обустраивают там пункты управления, и мы со своей стороны ограничиваем огонь, чтобы не убить гражданских", – резюмирует Жданов.

