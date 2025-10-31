Прильотів у РФ дедалі більше: як росіяни поспіхом намагаються виправити ситуацію

Намагаючись захистити свій військово-промисловий та паливно-енергетичний комплекси від українських ударів, країна-агресор намагається "залатати дірки" у своїй протиповітряній обороні. Про це розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

ППО РФ. Фото: з відкритих джерел

Представник розвідки розповів, що для цього росіяни поєднують застарілі радянські зразки з технікою, яку видають за "нову".

"Йдеться як про радянські комплекси, так і про сучасні — ворог намагається поєднувати їх в одну систему. Це і застарілі С-300, і новіші С-400, а також так звана новітня система С-350 "Витязь", — зазначив Андрій Юсов.

Представник української розвідки розповів, що кошти ППО розміщені у всіх великих російських містах, а також навколо стратегічно важливих об'єктів.

"Особливо прикриваються серйозні промислові об'єкти, які становлять цінність, об'єкти військово-промислового комплексу або об'єкти, які мають певне політичне значення", — пояснив представник Юсов.

Він стверджує, що попри це Україна продовжує майже щодня завдавати руйнівних ударів по стратегічно важливих об'єктах російського ОПК.

"Ключовим показником є те, скільки українських дронів досягають цілей і завдають поразок. За різними оцінками, скорочення переробки нафтопродуктів у РФ становить від 18% до 20% — це дуже великі цифри", — додали в ГУР.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 29 жовтня українські захисники здійснили серію точних ударів по стратегічних об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Під вогнем опинилися одразу три підприємства . Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.



