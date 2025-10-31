Прильотів у РФ дедалі більше: як росіяни поспіхом намагаються виправити ситуацію

Рубрики
Кравцев Сергей
Намагаючись захистити свій військово-промисловий та паливно-енергетичний комплекси від українських ударів, країна-агресор намагається "залатати дірки" у своїй протиповітряній обороні. Про це розповів представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.
ППО РФ. Фото: з відкритих джерел
Представник розвідки розповів, що для цього росіяни поєднують застарілі радянські зразки з технікою, яку видають за "нову".
Представник української розвідки розповів, що кошти ППО розміщені у всіх великих російських містах, а також навколо стратегічно важливих об'єктів.
Він стверджує, що попри це Україна продовжує майже щодня завдавати руйнівних ударів по стратегічно важливих об'єктах російського ОПК.
