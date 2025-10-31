logo

BTC/USD

109811

ETH/USD

3840.99

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Прилетов в РФ все больше и больше: как россияне в спешке пытаются исправить ситуацию
commentss НОВОСТИ Все новости

Прилетов в РФ все больше и больше: как россияне в спешке пытаются исправить ситуацию

В ГУР отметили, что Россия пытается "залатать дыры" в своей ПВО

31 октября 2025, 08:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пытаясь защитить свой военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы от украинских ударов, страна-агрессор пытается "залатать дыры" в своей противовоздушной обороне. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Прилетов в РФ все больше и больше: как россияне в спешке пытаются исправить ситуацию

ПВО РФ. Фото: из открытых источников

Представитель разведки рассказал, что для этого россияне сочетают устаревшие советские образцы с техникой, которую выдают за "новейшую".

"Речь идет как о советских комплексах, так и о современных — враг пытается сочетать их в одну систему. Это и устаревшие С-300, и более новые С-400, а также так называемая новейшая система С-350 "Витязь", — отметил Андрей Юсов.

Представитель украинской разведки рассказал, что средства ПВО размещены во всех крупных российских городах, а также вокруг стратегически важных объектов.

"Отдельно прикрываются серьезные промышленные объекты, которые представляют ценность, объекты военно-промышленного комплекса или объекты, которые имеют определенное политическое значение", — пояснил представитель Юсов.

Он утверждает, что несмотря на это, Украина продолжает почти ежедневно наносить разрушительные удары по стратегически важным объектам российского ОПК.

"Ключевым показателем является то, сколько украинских дронов достигают целей и наносят поражений. По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в РФ составляет от 18% до 20% — это очень большие цифры", – добавили в ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 29 октября украинские защитники осуществили серию точных ударов по стратегическим объектам военно-промышленного комплекса России. Под огнем оказались сразу три предприятия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/7192
Теги:

Новости

Все новости