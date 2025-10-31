Прилетов в РФ все больше и больше: как россияне в спешке пытаются исправить ситуацию

Рубрики
Кравцев Сергей
Пытаясь защитить свой военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы от украинских ударов, страна-агрессор пытается "залатать дыры" в своей противовоздушной обороне. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
ПВО РФ. Фото: из открытых источников
Представитель разведки рассказал, что для этого россияне сочетают устаревшие советские образцы с техникой, которую выдают за "новейшую".
Представитель украинской разведки рассказал, что средства ПВО размещены во всех крупных российских городах, а также вокруг стратегически важных объектов.
Он утверждает, что несмотря на это, Украина продолжает почти ежедневно наносить разрушительные удары по стратегически важным объектам российского ОПК.
