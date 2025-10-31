Прилетов в РФ все больше и больше: как россияне в спешке пытаются исправить ситуацию

Пытаясь защитить свой военно-промышленный и топливно-энергетический комплексы от украинских ударов, страна-агрессор пытается "залатать дыры" в своей противовоздушной обороне. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Представитель разведки рассказал, что для этого россияне сочетают устаревшие советские образцы с техникой, которую выдают за "новейшую".

"Речь идет как о советских комплексах, так и о современных — враг пытается сочетать их в одну систему. Это и устаревшие С-300, и более новые С-400, а также так называемая новейшая система С-350 "Витязь", — отметил Андрей Юсов.

Представитель украинской разведки рассказал, что средства ПВО размещены во всех крупных российских городах, а также вокруг стратегически важных объектов.

"Отдельно прикрываются серьезные промышленные объекты, которые представляют ценность, объекты военно-промышленного комплекса или объекты, которые имеют определенное политическое значение", — пояснил представитель Юсов.

Он утверждает, что несмотря на это, Украина продолжает почти ежедневно наносить разрушительные удары по стратегически важным объектам российского ОПК.

"Ключевым показателем является то, сколько украинских дронов достигают целей и наносят поражений. По разным оценкам, сокращение переработки нефтепродуктов в РФ составляет от 18% до 20% — это очень большие цифры", – добавили в ГУР.

