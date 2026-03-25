«Приготуватися фурам та потягам»: експерт попередив про можливе полювання російських безпілотників з Білорусі

Масштабна атака України майже тисячею безпілотників типів "Шахед" та "Гербера" стала нетиповим викликом для нашої системи ППО як за кількістю цілей, так і за часом удару. Командир підрозділів операторів БпЛА та засновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко в інтерв'ю УНІАН проаналізував нові загрози, зокрема плани Кремля щодо розгортання наземних станцій управління дронами на території Білорусі.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

За словами експерта, така ініціатива агресора може суттєво обмежити використання ключових логістичних шляхів на заході України. Насамперед під загрозою опиниться залізничне сполучення.

"Я думаю, що та залізнична гілка, котра йде на Варшаву, тобто на захід, уздовж Варшавської траси, вже фактично може бути для нас закритою. Тому що там надто близько до Білорусі. А у Білорусі вони можуть ставити різні ретранслятори і просто "Шахедами" як FPV полювати за нашими потягами. Другий етап — це приготуватися фурам", — наголосив Луценко.

Попри аномальну масованість останніх дронових атак, фахівець не вважає це переходом до стратегії виключного "виснаження безпілотниками". На його думку, акцент на БпЛА є вимушеним кроком ворога через дефіцит та технічні втрати ракетного озброєння, зокрема комплексів "Циркон".

Водночас Луценко застерігає, що саме ракети залишаються найбільш критичною загрозою для української інфраструктури, адже боротися з ними значно складніше, ніж із "Шахедами".

"Ми з дронами рано чи пізно все ж будемо краще і краще справлятися, і шахедна технологія в нинішній формі точно вже не буде нам настільки загрожувати. Але перебити мости, перебити нашої електростанції — це ракети. Протиракетна оборона — це складна історія", — резюмував командир.

