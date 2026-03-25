«Приготовиться фурам и поездам»: эксперт предупредил о возможной охоте российских беспилотников из Беларуси

Масштабная атака Украины почти тысячей беспилотников типов Шахед и Гербера стала нетипичным вызовом для нашей системы ПВО как по количеству целей, так и по времени удара. Командир подразделений операторов БпЛА и основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в интервью УНИАН проанализировал новые угрозы, в частности, планы Кремля по развертыванию наземных станций управления дронами на территории Беларуси.

По словам эксперта, подобная инициатива агрессора может существенно ограничить использование ключевых логистических путей на западе Украины. В первую очередь под угрозой окажется железнодорожное сообщение.

"Я думаю, что та железнодорожная ветка, которая идет на Варшаву, то есть западнее, вдоль Варшавской трассы, уже фактически может быть для нас закрытой. Потому что там слишком близко к Беларуси. А в Беларуси они могут ставить разные ретрансляторы и просто "Шахедами" как FPV охотиться за нашими поездами. Второй этап – это приготовиться фурам", – подчеркнул Луценко.

Несмотря на аномальную массированность последних дроновых атак, специалист не считает это переходом к стратегии исключительного "истощения беспилотниками". По его мнению, акцент на БПЛА является вынужденным шагом врага из-за дефицита и технических потерь ракетного вооружения, в частности комплексов "Циркон".

В то же время, Луценко предостерегает, что именно ракеты остаются наиболее критической угрозой для украинской инфраструктуры, ведь бороться с ними значительно сложнее, чем с "Шахедами".

"Мы с дронами рано или поздно все же будем лучше и лучше справляться, и шахматная технология в нынешней форме уж точно не будет нам столь угрожать. Но перебить мосты, перебить нашей электростанции – это ракеты. Противоракетная оборона — это сложная история", — резюмировал командир.

