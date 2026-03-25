logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией «Приготовиться фурам и поездам»: эксперт предупредил о возможной охоте российских беспилотников из Беларуси
НОВОСТИ

«Приготовиться фурам и поездам»: эксперт предупредил о возможной охоте российских беспилотников из Беларуси

Угроза с севера: как развертывание российских станций управление БПЛА в Беларуси изменит логистику Украины

25 марта 2026, 19:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Масштабная атака Украины почти тысячей беспилотников типов Шахед и Гербера стала нетипичным вызовом для нашей системы ПВО как по количеству целей, так и по времени удара. Командир подразделений операторов БпЛА и основатель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко в интервью УНИАН проанализировал новые угрозы, в частности, планы Кремля по развертыванию наземных станций управления дронами на территории Беларуси.

Александр Лукашенко. Фото из открытых источников

По словам эксперта, подобная инициатива агрессора может существенно ограничить использование ключевых логистических путей на западе Украины. В первую очередь под угрозой окажется железнодорожное сообщение.

"Я думаю, что та железнодорожная ветка, которая идет на Варшаву, то есть западнее, вдоль Варшавской трассы, уже фактически может быть для нас закрытой. Потому что там слишком близко к Беларуси. А в Беларуси они могут ставить разные ретрансляторы и просто "Шахедами" как FPV охотиться за нашими поездами. Второй этап – это приготовиться фурам", – подчеркнул Луценко.

Несмотря на аномальную массированность последних дроновых атак, специалист не считает это переходом к стратегии исключительного "истощения беспилотниками". По его мнению, акцент на БПЛА является вынужденным шагом врага из-за дефицита и технических потерь ракетного вооружения, в частности комплексов "Циркон".

В то же время, Луценко предостерегает, что именно ракеты остаются наиболее критической угрозой для украинской инфраструктуры, ведь бороться с ними значительно сложнее, чем с "Шахедами".

"Мы с дронами рано или поздно все же будем лучше и лучше справляться, и шахматная технология в нынешней форме уж точно не будет нам столь угрожать. Но перебить мосты, перебить нашей электростанции – это ракеты. Противоракетная оборона — это сложная история", — резюмировал командир.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой ГУР Олегом Иващенко, по итогам которой сообщил о критических данных по военной активности агрессора. Главными темами доклада стали международное сотрудничество РФ с режимом Ирана, манипуляция на поле боя и расширение инфраструктуры для беспилотников.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости