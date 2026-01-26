Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь української делегації за підсумками перемовин, що відбулися в Об'єднаних Арабських Еміратах за участі представників американської та російської сторін. За словами Глави держави, "це був перший за довгий час формат тристороннього діалогу для закінчення війни".

Президент Зеленський зробив заяву щодо тристоронніх перемовин в Абу-Дабі

Під час зустрічей сторони приділили увагу ключовим аспектам врегулювання конфлікту. "На зустрічах обговорили спектр вагомих питань, передусім військових, які потрібні для закінчення війни", — зазначив Президент. Також він додав, що під час діалогу "говорили і про складні політичні питання, які досі не вирішені".

Українська сторона провела глибокий аналіз поточної ситуації та напрацювала план подальших дій. Як підкреслив Володимир Зеленський: "Проаналізували ключові позиції сторін. Визначив рамку подальшої дипломатичної роботи".

Процес тристоронніх консультацій триватиме і надалі. Наразі Україна вже готується до наступних раундів обговорень. "Готуємось до нових тристоронніх зустрічей на цьому тижні. Слава Україні!", — резюмував Президент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія привернув увагу медіа та соцмереж своїм виглядом під час офіційних перемовин в Абу-Дабі (ОАЕ). Політик обрав для дипломатичного заходу неформальний стиль, доповнивши образ біговими кросівками люксового бренду Balenciaga.

Вартість цієї моделі взуття оцінюється у 1190 доларів (приблизно 50 тисяч гривень). Такий вибір гардероба викликав жваве обговорення у мережі: користувачі жартують, чи не збирається представник України влаштувати "спортивний забіг" замість тривалих обговорень у залах засідань.