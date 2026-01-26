Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации по итогам прошедших в Объединенных Арабских Эмиратах переговоров с участием представителей американской и российской сторон. По словам Главы государства, "это был первый за долгое время формат трехстороннего диалога для окончания войны".

Президент Зеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах в Абу-Даби

В ходе встречи стороны уделили внимание ключевым аспектам урегулирования конфликта. "На встречах обсудили спектр значимых вопросов, прежде всего военных, которые нужны для окончания войны", — отметил Президент. Также он добавил, что во время диалога "говорили и о сложных политических вопросах, которые до сих пор не решены".

Украинская сторона провела глубокий анализ текущей ситуации и наработала план дальнейших действий. Как подчеркнул Владимир Зеленский: "Проанализировали ключевые позиции сторон. Определил рамку дальнейшей дипломатической работы.

Процесс трехсторонних консультаций будет продолжаться и дальше. Украина уже готовится к следующим раундам обсуждений. "Готовимся к новым трехсторонним встречам на этой неделе. Слава Украине!", — резюмировал Президент.

