Президент Польщі прямо сказав, чи забули партнери про Україну через ситуацію з Гренландією

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що активні дискусії навколо Гренландії не означають зниження уваги Заходу до України. За його словами, російська агресія залишається головною безпековою загрозою для Європи та всього вільного світу.

Кароль Навроцький. Фото з відкритих джерел

Кароль Навроцький виступив під час панельної дискусії "Чи може Європа захистити себе" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де зробив кілька заяв про Україну та Гренландію.

"Проблема навколо Гренландії не означає, що ми не думаємо про Україну. В Польщі, в НАТО, в Європейському Союзі ми підтримуємо Україну, Сполучені Штати Америки підтримували Україну", — запевнив Навроцький.

Польський лідер заявив, що після повномасштабного нападу РФ питання України є критично важливим не лише для східного флангу НАТО, а й для всієї європейської архітектури безпеки.

Навроцький застеріг, що країни Центральної та Східної Європи вже відчувають наслідки російської гібридної війни. За його словами, Варшава готова дати відсіч будь-якій агресії, спираючись на найчисельнішу армію в регіоні та оборонні витрати, які наближаються до 5% ВВП.

Водночас Навроцький уникнув прямої відповіді щодо позиції Польщі в суперечці Трампа та ЄС навколо Гренландії.

"Я розглядаю Гренландію як стратегічну точку та геополітичне питання між вільним світом, демократичним світом, незалежністю та Росією", — відповів Навроцький.

