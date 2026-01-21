logo

Главная Новости Общество Война с Россией Президент Польши прямо сказал, забыли ли партнеры об Украине из-за ситуации с Гренландией
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Польши прямо сказал, забыли ли партнеры об Украине из-за ситуации с Гренландией

Кароль Навроцкий заявил, что внимание к Гренландии не отвлекает Запад от Украины.

21 января 2026, 14:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что активные дискуссии вокруг Гренландии не означают понижения внимания Запада к Украине. По его словам, российская агрессия остается главной угрозой безопасности для Европы и всего свободного мира.

Президент Польши прямо сказал, забыли ли партнеры об Украине из-за ситуации с Гренландией

Кароль Навроцкий. Фото из открытых источников

Кароль Навроцкий выступил во время панельной дискуссии "Может ли Европа защитить себя" на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где сделал несколько заявлений об Украине и Гренландии.

"Проблема вокруг Гренландии не означает, что мы не думаем об Украине. В Польше, в НАТО, в Европейском Союзе мы поддерживаем Украину, Соединенные Штаты Америки поддерживали Украину", – заверил Навроцкий.

Польский лидер заявил, что после полномасштабного нападения РФ вопрос Украины критически важен не только для восточного фланга НАТО, но и для всей европейской архитектуры безопасности.

Навроцкий предостерег, что страны Центральной и Восточной Европы уже ощущают последствия русской гибридной войны. По его словам, Варшава готова дать отпор любой агрессии, опираясь на многочисленную армию в регионе и оборонные расходы, приближающиеся к 5% ВВП.

В то же время Навроцкий избежал прямого ответа на позиции Польши в споре Трампа и ЕС вокруг Гренландии.

"Я рассматриваю Гренландию как стратегическую точку и геополитический вопрос между свободным миром, демократическим миром, независимостью и Россией", – ответил Навроцкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский впервые озвучил позицию по отношению к США и Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что Лавров сравнил незаконную аннексию Крыма с планами США на Гренландию.



Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4082718-navrockij-partneri-ne-zabuli-pro-ukrainu-cerez-situaciu-sodo-grenlandii.html
