Президент Азербайджану зробив різку заяву: що РФ свідомо атакує в Україні

Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію у цілеспрямованих атаках на дипломатичні представництва його країни у Києві. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Ільхам Алієв. Фото: із відкритих джерел

Азербайджанський лідер нагадав, що під час повномасштабної війни, яку розв’язала РФ проти України, посольство Азербайджану в Києві зазнало трьох ударів.

За словами Алієва, першу атаку в Баку розцінили як випадковість.

"Пізніше ми надали російській стороні координати дипломатичних представництв Азербайджану, консульського відділу, культурного центру та посольства. Після цього сталися ще дві атаки. Це умисні атаки на дипломатичні представництва Азербайджану", — заявив президент Азербайджану.

Варто зазначити, у листопаді минулого року послові РФ в Азербайджані Михайлові Євдокимову висловили протест через російський обстріл, який пошкодив азербайджанське посольство в Києві. Одна з російських ракет "Іскандер" тоді упала біля цього дипломатичного представництва.

Російському послу нагадали, що такі ракетні обстріли, які суперечать нормам і принципам міжнародного права, траплялися й раніше. Тоді ж було висловлено припущення про навмисність таких дій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент України Володимир Зеленський відреагував на заклики президента США Дональда Трампа якнайшвидше укласти мирну угоду з Росією, наголосивши, що Київ уже зробив низку болючих компромісів, але не отримав взаємності від Москви. Про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.



