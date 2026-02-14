Президент Азербайджану зробив різку заяву: що РФ свідомо атакує в Україні

Рубрики
Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Росію у цілеспрямованих атаках на дипломатичні представництва його країни у Києві. Про це він заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Ільхам Алієв. Фото: із відкритих джерел
Азербайджанський лідер нагадав, що під час повномасштабної війни, яку розв’язала РФ проти України, посольство Азербайджану в Києві зазнало трьох ударів.
За словами Алієва, першу атаку в Баку розцінили як випадковість.
Варто зазначити, у листопаді минулого року послові РФ в Азербайджані Михайлові Євдокимову висловили протест через російський обстріл, який пошкодив азербайджанське посольство в Києві. Одна з російських ракет "Іскандер" тоді упала біля цього дипломатичного представництва.
Російському послу нагадали, що такі ракетні обстріли, які суперечать нормам і принципам міжнародного права, траплялися й раніше. Тоді ж було висловлено припущення про навмисність таких дій.
