Президент Азербайджана сделал резкое заявление: что РФ сознательно атакует в Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в целенаправленных атаках на дипломатические представительства его страны в Киеве. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Ильхам Алиев. Фото: из открытых источников

Азербайджанский лидер напомнил, что во время полномасштабной войны, развязавшей РФ против Украины, посольство Азербайджана в Киеве получило три удара.

По словам Алиева, первую атаку в Баку расценили как случайность.

"Позже мы предоставили российской стороне координаты дипломатических представительств Азербайджана, консульского отдела, культурного центра и посольства. После этого произошло еще две атаки. Это умышленные атаки на дипломатические представительства Азербайджана", – заявил президент Азербайджана.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года послу РФ в Азербайджане Михаилу Евдокимову выразили протест из-за российских обстрелов, повредивших азербайджанское посольство в Киеве. Одна из российских ракет "Искандер" тогда упала возле этого дипломатического представительства.

Российскому послу напомнили, что такие ракетные обстрелы, противоречащие нормам и принципам международного права, случались и раньше. Тогда же было высказано предположение об умышленности таких действий.

