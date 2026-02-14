logo

Президент Азербайджана сделал резкое заявление: что РФ сознательно атакует в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Азербайджана сделал резкое заявление: что РФ сознательно атакует в Украине

Алиев подчеркнул, что Россия намеренно атакует представительства Азербайджана в Киеве

14 февраля 2026, 18:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Россию в целенаправленных атаках на дипломатические представительства его страны в Киеве. Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности.

Президент Азербайджана сделал резкое заявление: что РФ сознательно атакует в Украине

Ильхам Алиев. Фото: из открытых источников

Азербайджанский лидер напомнил, что во время полномасштабной войны, развязавшей РФ против Украины, посольство Азербайджана в Киеве получило три удара.

По словам Алиева, первую атаку в Баку расценили как случайность.

"Позже мы предоставили российской стороне координаты дипломатических представительств Азербайджана, консульского отдела, культурного центра и посольства. После этого произошло еще две атаки. Это умышленные атаки на дипломатические представительства Азербайджана", – заявил президент Азербайджана.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года послу РФ в Азербайджане Михаилу Евдокимову выразили протест из-за российских обстрелов, повредивших азербайджанское посольство в Киеве. Одна из российских ракет "Искандер" тогда упала возле этого дипломатического представительства.

Российскому послу напомнили, что такие ракетные обстрелы, противоречащие нормам и принципам международного права, случались и раньше. Тогда же было высказано предположение об умышленности таких действий.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на призывы президента США Дональда Трампа как можно быстрее заключить мирное соглашение с Россией, подчеркнув, что Киев уже сделал ряд болезненных компромиссов, но не получил взаимности от Москвы. Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.




