Прем'єр Індії після зустрічі з Путіним виступив із цинічною заявою про мир: деталі

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наголосив на необхідності відновлення миру у світі, підкресливши, що Нью-Делі підтримує всі ініціативи, які спрямовані на це. Заяву він зробив під час особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у столиці Індії, Нью-Делі, повідомляє Sky News.

Фото: з відкритих джерел

"Світ має повернутися до миру. Ми всі повинні спільно працювати над цим", — заявив індійський лідер, звертаючись до Путіна.

За його словами, Індія готова сприяти будь-яким зусиллям, які допомагають досягти стабільності та безпеки у глобальному масштабі.

Російський президент у відповідь висловив подяку Моді за увагу до мирних ініціатив в Україні та коротко повідомив про переговори з представниками США. Крім того, Путін відзначив стратегічну глибину двосторонніх відносин з Індією, підкресливши, що взаємозв’язки країн ґрунтуються не лише на словах, а на реальних, тривалих історичних зв’язках.

Напередодні саміту Путін прибув до Індії, а його літак приземлився на авіабазі Палам індійських ВПС, де російського лідера зустрів особисто Нарендра Моді. Зустріч почалася з спільної поїздки на автомобілі прем’єра — білому позашляховику, на якому Путін прибув до центру столиці.

За інформацією агентства AP, посилаючись на індійських чиновників, основні теми переговорів між лідерами двох держав включають питання оборони, енергетики та мобільності робочої сили. Очікується, що під час обговорень будуть розглянуті стратегічні проєкти та напрямки економічної співпраці, що можуть вплинути на регіональну стабільність та міжнародну політику.

