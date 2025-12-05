Премьер Индии после встречи с Путиным выступил с циничным заявлением о мире: детали

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил необходимость восстановления мира в мире, подчеркнув, что Нью-Дели поддерживает все инициативы, направленные на это. Заявление он сделал во время личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице Индии, Нью-Дели, сообщает Sky News.

Фото: из открытых источников

"Мир должен вернуться в к миру. Мы все должны совместно работать над этим", — заявил индийский лидер, обращаясь к Путину.

По его словам, Индия готова содействовать любым усилиям, помогающим достичь стабильности и безопасности в глобальном масштабе.

Российский президент в ответ выразил благодарность Моде за внимание к мирным инициативам в Украине и коротко сообщил о переговорах с представителями США. Кроме того, Путин отметил стратегическую глубину двусторонних отношений с Индией, подчеркнув, что взаимосвязи стран основываются не только на словах, но и на реальных, длительных исторических связях.

В преддверии саммита Путин прибыл в Индию, а его самолет приземлился на авиабазе Палам индийских ВВС, где российского лидера встретил лично Нарендра Моди. Встреча началась с совместной поездки на автомобиле премьера – белого внедорожника, на котором Путин прибыл в центр столицы.

По информации агентства AP, ссылаясь на индийских чиновников, основные темы переговоров между лидерами двух государств включают в себя вопросы обороны, энергетики и мобильности рабочей силы. Ожидается, что в ходе обсуждения будут рассмотрены стратегические проекты и направления экономического сотрудничества, которые могут повлиять на региональную стабильность и международную политику.

