logo_ukra

BTC/USD

116106

ETH/USD

4482.28

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ППО Росії масово залишають Маріуполь: названо несподіваний страх Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

ППО Росії масово залишають Маріуполь: названо несподіваний страх Кремля

За інформацією Центру вивчення окупації, напередодні саме ці ЗРК "Тор" відкривали вогонь по українських безпілотниках, які рухалися в напрямку Ростовської області.

19 вересня 2025, 10:40 comments1659
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російські окупанти перекидають всепогодні тактичні зенітно-ракетні комплекси "Тор" із району тимчасово захопленого Маріуполя ближче до Ростовської області РФ для захисту своїх нафтопереробних підприємств. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко. За його даними, було зафіксовано ешелоноване переміщення систем ППО у напрямку Ростовської області.

ППО Росії масово залишають Маріуполь: названо несподіваний страх Кремля

Фото: з відкритих джерел

"Колона систем ППО 'Тор' заїхала в населений пункт і прослідувала до укриття. Це вперше ми бачимо не поодинокі одиниці техніки, а цілий загін — і це вдень. Таким чином окупанти намагаються максимально захистити залишки нафтопереробних заводів від наших дронів", — підкреслив Андрющенко.

Він також додав, що саме ці "Тори" були помічені 18 вересня вночі у районі Маріуполя, коли українські безпілотники працювали у напрямку Ростовської області.

Керівник Центру зауважив, що росіянам стало дуже тривожно.

Андрющенко опублікував унікальне відео, на якому показано, як кілька установок, ймовірно "Тор", рухаються дорогою, наголошуючи: "Росіяни посилюють ППО, захищаючи залишки НПЗ на маршруті наших дронів у Маріуполі".

Раніше Петро Андрющенко також повідомляв, що в районі тимчасово окупованого Маріуполя росіяни без зайвого шуму прокладають об’їзну дорогу для швидшого перекидання військових сил і техніки. Цей логістичний маршрут призначений виключно для військових цілей і спрямований на підготовку міста як хаба для подальших наступальних операцій.

Як вже писали "Коментарі", у північній частині Донецької області російські війська нещодавно просунулись на лиманському напрямку. Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини