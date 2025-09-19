ППО Росії масово залишають Маріуполь: названо несподіваний страх Кремля

Російські окупанти перекидають всепогодні тактичні зенітно-ракетні комплекси "Тор" із району тимчасово захопленого Маріуполя ближче до Ростовської області РФ для захисту своїх нафтопереробних підприємств. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації України Петро Андрющенко. За його даними, було зафіксовано ешелоноване переміщення систем ППО у напрямку Ростовської області.

Фото: з відкритих джерел

"Колона систем ППО 'Тор' заїхала в населений пункт і прослідувала до укриття. Це вперше ми бачимо не поодинокі одиниці техніки, а цілий загін — і це вдень. Таким чином окупанти намагаються максимально захистити залишки нафтопереробних заводів від наших дронів", — підкреслив Андрющенко.

Він також додав, що саме ці "Тори" були помічені 18 вересня вночі у районі Маріуполя, коли українські безпілотники працювали у напрямку Ростовської області.

Керівник Центру зауважив, що росіянам стало дуже тривожно.

Андрющенко опублікував унікальне відео, на якому показано, як кілька установок, ймовірно "Тор", рухаються дорогою, наголошуючи: "Росіяни посилюють ППО, захищаючи залишки НПЗ на маршруті наших дронів у Маріуполі".

Раніше Петро Андрющенко також повідомляв, що в районі тимчасово окупованого Маріуполя росіяни без зайвого шуму прокладають об’їзну дорогу для швидшого перекидання військових сил і техніки. Цей логістичний маршрут призначений виключно для військових цілей і спрямований на підготовку міста як хаба для подальших наступальних операцій.

Як вже писали "Коментарі", у північній частині Донецької області російські війська нещодавно просунулись на лиманському напрямку. Про це йдеться у свіжому аналітичному звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).