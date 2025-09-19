logo

ПВО России массово покидают Мариуполь: назван неожиданный страх Кремля
ПВО России массово покидают Мариуполь: назван неожиданный страх Кремля

По информации Центра изучения оккупации, накануне именно эти ЗРК "Тор" открывали огонь по украинским беспилотникам, двигавшимся в направлении Ростовской области.

19 сентября 2025, 10:40 comments1644
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российские оккупанты опрокидывают всепогодные тактические зенитно-ракетные комплексы "Тор" из района временно захваченного Мариуполя ближе к Ростовской области РФ для защиты своих нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко. По его данным, было зафиксировано эшелонированное перемещение систем ПВО в направлении Ростовской области.

ПВО России массово покидают Мариуполь: назван неожиданный страх Кремля

Фото: из открытых источников

"Колонна систем ПВО 'Тор' въехала в населенный пункт и проследовала к укрытию. Это впервые мы видим не единичные единицы техники, а целый отряд — и это днем. Таким образом оккупанты пытаются максимально защитить остатки нефтеперерабатывающих заводов от наших дронов", — подчеркнул Андрющенко.

Он также добавил, что именно эти "Торы" были отмечены 18 сентября ночью в районе Мариуполя, когда украинские беспилотники работали в направлении Ростовской области.

Руководитель Центра отметил, что россиянам стало очень тревожно.

Андрющенко опубликовал уникальное видео, на котором показано, как несколько установок, вероятно "Тор", двигаются по дороге, отмечая: "Россияне усиливают ПВО, защищая остатки НПЗ на маршруте наших дронов в Мариуполе".

Ранее Петр Андрющенко также сообщал, что в районе временно оккупированного Мариуполя россияне без лишнего шума прокладывают объездную дорогу для более быстрого опрокидывания военных сил и техники. Этот логистический маршрут предназначен исключительно для военных целей и направлен на подготовку города как хаба для дальнейших наступательных операций.

Как уже писали "Комментарии", в северной части Донецкой области российские войска недавно продвинулись на лиманском направлении. Об этом идет речь в свежем аналитическом отчете Американского Института изучения войны (ISW).



