ППО на вагу золота: чи залишить війна на Близькому Сході Україну без ракет

Ескалація війни проти Ірану може зненацька вдарити по обороні України. Як повідомляє Politico із посиланням на європейських чиновників, масштабне використання американських ракет протиповітряної оборони на Близькому Сході ризикує скоротити майбутні постачання перехоплювачів для Києва.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

З початку конфлікту США та їх союзники у країнах Перської затоки активно застосовують системи Patriot для відбиття іранських атак. За оцінками аналітиків, лише за перші тижні війни могли бути використані сотні ракет-перехоплювачів PAC-3, а загальна кількість запусків може досягати тисячі.

Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило, що Іран уже випустив по країні понад 1475 безпілотників, 262 балістичні ракети та вісім крилатих ракет. Більшість цілей вдалося знищити завдяки американським системам ППО – насамперед комплексам Patriot та Terminal High Altitude Area Defense.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що проблема дефіциту ракет протиповітряної оборони існувала і раніше. Проте новий конфлікт, за його словами, може суттєво ускладнити ситуацію. Війна на Близькому Сході, наголосив він, "зменшить можливості отримати більше ракет" для захисту українського неба.

У європейських столицях побоюються, що Кремль може скористатися моментом. Поки США та їхні партнери зосереджені на іншому регіоні, Росія може посилити ракетні удари по українській інфраструктурі та містам.

Американська компанія Lockheed Martin вже оголосила про плани різко збільшити виробництво ракет Patriot – майже втричі, приблизно з 600 до близько 2000 на рік. Проте фахівці попереджають, що нарощування потужностей забере роки. До початку великих воєн у Європі та на Близькому Сході США випускали лише близько 270 таких ракет щорічно.

На цьому тлі в Європі все частіше лунають заклики розвивати власну оборонну промисловість. Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що ЄС має створити повноцінну виробничу базу озброєнь, щоб якнайшвидше забезпечувати Україну системами ППО.

Експерти попереджають: вже найближчими місяцями Київ може зіткнутися з ще гострішим дефіцитом ракет-перехоплювачів. А це означає зростання ризику нових масованих ударів Росії по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

