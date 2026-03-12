logo

Война с Россией ПВО на вес золота: оставит ли война на Ближнем Востоке Украину без ракет
ПВО на вес золота: оставит ли война на Ближнем Востоке Украину без ракет

Пока США и союзники сбивают иранские ракеты сотнями, запасы перехватчиков тают: эксперты предупреждают о новой угрозе для украинских городов

12 марта 2026, 08:00
Эскалация войны против Ирана может неожиданно ударить по обороне Украины. Как сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, масштабное использование американских ракет противовоздушной обороны на Ближнем Востоке рискует сократить будущие поставки перехватчиков для Киева.

ПВО на вес золота: оставит ли война на Ближнем Востоке Украину без ракет

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

С начала конфликта США и их союзники в странах Персидского залива активно применяют системы Patriot для отражения иранских атак. По оценкам аналитиков, только за первые недели войны могли быть использованы сотни ракет-перехватчиков PAC-3, а общее число запусков может достигать тысячи.

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что Иран уже выпустил по стране более 1475 беспилотников, 262 баллистические ракеты и восемь крылатых ракет. Большинство целей удалось уничтожить благодаря американским системам ПВО – в первую очередь комплексам Patriot и Terminal High Altitude Area Defense.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что проблема дефицита ракет для противовоздушной обороны существовала и раньше. Однако новый конфликт, по его словам, может значительно осложнить ситуацию. Война на Ближнем Востоке, отметил он, "уменьшит возможности получить больше ракет" для защиты украинского неба.

В европейских столицах также опасаются, что Кремль может воспользоваться моментом. Пока США и их партнеры сосредоточены на другом регионе, Россия может усилить ракетные удары по украинской инфраструктуре и городам.

Американская компания Lockheed Martin уже объявила о планах резко увеличить производство ракет Patriot – почти втрое, с примерно 600 до около 2000 в год. Однако специалисты предупреждают, что наращивание мощностей займет годы. До начала крупных войн в Европе и на Ближнем Востоке США выпускали всего около 270 таких ракет ежегодно.

На этом фоне в Европе все чаще звучат призывы развивать собственную оборонную промышленность. Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что ЕС должен создать полноценную производственную базу вооружений, чтобы быстрее обеспечивать Украину системами ПВО.

Эксперты предупреждают: уже в ближайшие месяцы Киев может столкнуться с еще более острым дефицитом ракет-перехватчиков. А это означает рост риска новых массированных ударов России по украинским городам и энергетической инфраструктуре.

Читайте также на портале "Комментарии" — США могут забрать системы ПВО у одного из союзников из-за войны с Ираном: детали.




Источник: https://www.politico.com/news/2026/03/11/iran-war-ukraine-air-defenses-00823935
