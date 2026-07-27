Позиція Путіна непохитна: на які рішення доведеться піти Зеленському за версією ШІ

У червні Володимир Зеленський повідомив про початок 40-денної операції СБУ, метою якої було посилити тиск на Росію та змусити її серйозніше розглядати завершення війни. Термін цієї кампанії наближається до завершення, однак ознак готовності Кремля відмовитися від агресії поки немає. Тому Києву доведеться визначати наступний рівень тиску. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, якими будуть наступні рішення та дії Зеленського.

Мирна угода. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що, після завершення 40-денного періоду Зеленський не оголошуватиме про припинення кампанії. Замість цього влада може перейти до нової фази, де військові та спеціальні операції поєднуватимуться з активнішою дипломатією. Особливо важливим стане майбутній контакт із Трампом, адже Києву потрібно переконати Вашингтон, що тиск на Росію дає більше результатів, ніж спроби швидко домовитися з Кремлем. Буде продовження ударів по військовій, енергетичній та логістичній інфраструктурі РФ, але з одночасним посиленням переговорного треку. Якщо Москва не піде на реальні поступки, Зеленський, найімовірніше, обере стратегію поступового нарощування тиску, а не різкого переходу до нової великої операції. Головним результатом стане не формальне продовження 40-денної кампанії, а перетворення її інструментів на постійну частину української стратегії примусу Росії до переговорів.

Чат-бот Gemini припускає, що завершення 40-денного терміну спецоперації не означатиме паузи у тиску на ворога. Президент України Володимир Зеленський, ймовірно, перейде від точкових спецоперацій до системного масштабування асиметричних дій. Основним рішенням стане розширення географії та інтенсивності ударів по критичних об'єктах агресора. Разом із цим Київ активізує дипломатичний трек, висуваючи результати операції як додатковий важіль під час перемовин із міжнародними партнерами. Очікується затвердження нової довгострокової стратегії стримування, яка поєднуватиме військові, економічні та спецслужбові інструменти. Головною метою Зеленського залишиться утримання ініціативи та примус Кремля до реальних переговорів.

Чат-бот Deepseek зазначає, що після завершення 40-денного терміну Зеленський не оголосить про перемогу чи провал. Він представить проміжні результати, наголосить на успіхах СБУ та анонсує новий етап — ймовірно, розширення географії ударів або посилення морської складової. Дипломатичний трек активізується: Київ використає звіт про операцію як аргумент на міжнародних майданчиках для отримання нових пакетів допомоги. Росія натомість спробує видати паузу в ударах за "добру волю". Реальної зміни позицій Кремля найближчими тижнями не станеться — війна перейде у фазу виснаження, де кожна сторона шукатиме слабке місце противника. Головне завдання Зеленського — не дати операції згаснути без політичного результату, перетворивши її на системну стратегію, а не разову акцію.

Чат-боти сходяться на думці, що завершення 40-денної операції не означатиме припинення тиску на Росію. Найімовірніше, Зеленський представить проміжні результати та оголосить про перехід до більш системної стратегії, яка поєднає військові, спеціальні й дипломатичні інструменти. ШІ прогнозує можливе посилення ударів по російській інфраструктурі, активізацію переговорів із міжнародними партнерами та спроби отримати нову допомогу. Водночас швидкої зміни позиції Кремля очікувати не варто, тому боротьба за примушення Росії до переговорів, імовірно, триватиме.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому переговори Зеленського та Трампа будуть жорсткими.



