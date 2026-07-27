В июне Владимир Зеленский сообщил о начале 40-дневной операции СБУ, целью которой было усилить давление на Россию и заставить ее более серьезно рассматривать завершение войны. Срок этой кампании близится к завершению, однако признаков готовности Кремля отказаться от агрессии пока нет. Поэтому Киеву придется определять следующий уровень давления. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какими будут следующие решения и действия Зеленского.

Мирное соглашение. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что после завершения 40-дневного периода Зеленский не будет объявлять о прекращении кампании. Вместо этого власти могут перейти к новой фазе, где военные и специальные операции будут сочетаться с более активной дипломатией. Особо важным станет будущий контакт с Трампом, ведь Киеву нужно убедить Вашингтон, что давление на Россию дает больше результатов, чем попытки быстро договориться с Кремлем. Будет продолжение ударов по военной, энергетической и логистической инфраструктуре РФ, но с усилением переговорного трека. Если Москва не пойдет на реальные уступки, Зеленский вероятнее всего изберет стратегию постепенного наращивания давления, а не резкого перехода к новой крупной операции. Главным результатом станет не формальное продолжение 40-дневной кампании, а превращение ее инструментов в постоянную часть украинской стратегии принуждения России к переговорам.

Чат-бот Gemini предполагает, что истечение 40-дневного срока спецоперации не будет означать паузы в давлении на врага. Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, перейдет от точечных спецопераций к системному масштабированию асимметричных действий. Основным решением станет расширение географии и интенсивности ударов по критическим объектам агрессора. В то же время Киев активизирует дипломатический трек, выдвигая результаты операции как дополнительный рычаг во время переговоров с международными партнерами. Ожидается утверждение новой долгосрочной стратегии сдерживания, которая будет совмещать военные, экономические и спецслужбовые инструменты. Главной целью Зеленского останется удержание инициативы и принуждение Кремля к реальным переговорам.

Чат-бот Deepseek отмечает, что по истечении 40-дневного срока Зеленский не объявит о победе или провале. Он представит промежуточные результаты, подчеркнет успехи СБУ и анонсирует новый этап — вероятно, расширение географии ударов или усиление морской составляющей. Дипломатический трек активизируется: Киев использует отчет об операции как аргумент на международных площадках для получения новых пакетов помощи. Россия же попытается выдать паузу в ударах за "добрую волю". Реального изменения позиций Кремля в ближайшие недели не произойдет – война перейдет в фазу истощения, где каждая сторона будет искать слабое место противника. Главная задача Зеленского – не дать операции погаснуть без политического результата, превратив ее в системную стратегию, а не разовую акцию.

Чат-боты сходятся во мнении, что завершение 40-дневной операции не будет означать прекращение давления на Россию. Скорее всего, Зеленский представит промежуточные результаты и объявит переход к более системной стратегии, которая объединит военные, специальные и дипломатические инструменты. ИИ прогнозирует возможное усиление ударов по российской инфраструктуре, активизацию переговоров с международными партнерами и попытку получить новую помощь. В то же время, быстрой смены позиции Кремля ожидать не стоит, поэтому борьба за принуждение России к переговорам, вероятно, будет продолжаться.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему переговоры Зеленского и Трампа будут жесткими.



