"Позбавте цього Росію": після страшного удару по Києву Заїхід розгромили через одну послугу Путіну

Росія не змогла б виробляти балістичні ракети без західних компонентів, а недостатній контроль за дотриманням санкцій лише продовжує війну. Таку думку висловив політолог Віктор Шлінчак, коментуючи чергові масовані ракетні атаки Кремля.

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За його словами, проблему варто розглядати не лише через призму російських обстрілів, а й через можливості, які Москва досі отримує завдяки доступу до західних технологій. Політолог наголосив, що сучасне високоточне озброєння Росії значною мірою залежить від імпортних мікросхем і електронних компонентів.

"Якби у Росії не було західних компонентів, жодних ракет вона просто не змогла б виготовляти", – зазначив Шлінчак.

Водночас, за його словами, існує й інша проблема — нестача в України сучасних засобів протиракетної оборони, здатних ефективно перехоплювати балістичні ракети. Поєднання цих двох факторів, на думку експерта, дозволяє Кремлю й надалі здійснювати масштабні повітряні атаки.

Шлінчак провів паралель із ситуацією навколо так званого "тіньового флоту" Росії. Він нагадав, що міжнародна спільнота тривалий час знала про механізми обходу санкцій, однак не вживала достатньо рішучих заходів для їхнього припинення.

На переконання політолога, спроби одночасно зберігати економічні зв'язки з Росією та стримувати її військовий потенціал є взаємовиключними. Такий підхід лише дає Кремлю додаткові можливості для продовження війни.

Експерт також вважає, що нерішучість західних партнерів на початку повномасштабного вторгнення дорого коштувала всім союзникам України. Якби Москва отримала жорстку відповідь ще у 2022 році, війна могла б бути коротшою, а витрати на підтримку України — значно меншими.

На думку Шлінчака, сьогодні єдиним дієвим шляхом залишається радикальне посилення санкційного режиму, повне перекриття каналів постачання критично важливих технологій до Росії та перегляд будь-яких економічних контактів із країною-агресором. В іншому разі політика компромісів лише сприятиме подальшій ескалації війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову висловився щодо війни Росії проти України, запевнивши, що Мінськ не зацікавлений у військовому конфлікті та не планує відправляти своїх громадян воювати. Водночас відповідальність за продовження бойових дій він поклав на так звану "міжнародну партію війни".