Россия не смогла бы производить баллистические ракеты без западных компонентов, а недостаточный контроль за соблюдением санкций продолжает войну. Такое мнение высказал политолог Виктор Шлинчак, комментируя очередные массированные ракетные атаки Кремля.

Фото: из открытых источников

По его словам, проблему следует рассматривать не только через призму российских обстрелов, но и из-за возможностей, которые Москва до сих пор получает благодаря доступу к западным технологиям. Политолог подчеркнул, что современное высокоточное вооружение России во многом зависит от импортных микросхем и электронных компонентов.

"Если бы у России не было западных компонентов, никаких ракет она просто не смогла бы производить", — отметил Шлинчак.

В то же время, по его словам, существует и другая проблема — нехватка у Украины современных средств противоракетной обороны, способных эффективно перехватывать баллистические ракеты. Сочетание этих двух факторов, по мнению эксперта, позволяет Кремлю и дальше осуществлять масштабные воздушные атаки.

Шлинчак провел параллель с ситуацией вокруг так называемого "теневого флота" России. Он напомнил, что международное сообщество долгое время знало о механизмах обхода санкций, однако не принимало достаточно решительных мер по их прекращению.

По убеждению политолога, попытки одновременно сохранять экономические связи с Россией и сдерживать ее военный потенциал взаимоисключают. Такой подход дает Кремлю дополнительные возможности для продолжения войны.

Эксперт также считает, что нерешительность западных партнеров в начале полномасштабного вторжения дорого стоила всем союзникам Украины. Если бы Москва получила жесткий ответ еще в 2022 году, война могла бы быть короче, а расходы на поддержку Украины значительно меньше.

По мнению Шлинчака, сегодня единственным действенным путем остается радикальное усиление санкционного режима, полное перекрытие каналов поставки критически важных технологий в Россию и пересмотр любых экономических контактов со страной-агрессором. В противном случае политика компромиссов будет только способствовать дальнейшей эскалации войны.

Портал "Комментарии" уже писал , что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вновь высказался по поводу войны России против Украины, заверив, что Минск не заинтересован в военном конфликте и не планирует отправлять своих граждан воевать. В то же время, ответственность за продолжение боевых действий он возложил на так называемую "международную партию войны".