Повтор сценарію Покровська: яке важливе місто тепер намагається захопити Росія

Російські війська намагаються відтворити схему наступальних дій, раніше застосовану на Покровському напрямку для підготовки атаки на Костянтинівку. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, у районі Костянтинівка-Дружківка армія РФ активізувала кампанію повітряного перехоплення, прагнучи порушити українську логістику та створити умови для майбутнього наземного наступу. Командир української бригади, що діє на цьому напрямі, повідомив 4 лютого, що в останні тижні росіяни зосередилися не на прямих штурмах, а на перехопленні шляхів постачання, зокрема через сильні морози.

Така тактика змушує українські сили активніше використовувати наземні безпілотники для доставки боєприпасів та забезпечення позицій. За словами командира, у січні 2026 року застосування таких апаратів його підрозділом зросло вдвічі.

Російські сили, за його оцінкою, ведуть системне полювання на українську логістику: здійснюють розвідку та удари fpv-дронами, дистанційно мінують маршрути постачання, влаштовують засідки з використанням безпілотників та знищують українські наземні дрони. Особливий пріоритет, як зазначається, віддається поразці операторів БПЛА — для цього застосовуються авіабомби, що планують, дрони типу "Блискавка" і fpv-апарати.

Представник іншої української бригади повідомив, що у 2025 році дальність дії російських безпілотників суттєво зросла, що помітно ускладнює маневри ЗСУ у районі Костянтинівки.

В ISW наголошують: аналогічну багатоетапну повітряну кампанію Росія раніше вела в районі Покровська та східної Запорізької області, завдаючи ударів по тилу на глибину до 100 кілометрів. У результаті це дозволило РФ створити проломи в українській системі дронів і просунутися на цих напрямках восени 2025 року.

