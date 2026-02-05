Повтор сценария Покровска: какой важный город теперь пытается захватить Россия

Российские войска пытаются воспроизвести схему наступательных действий, ранее примененную на Покровском направлении, для подготовки атаки на Константиновку. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, в районе Константиновка-Дружковка армия РФ активизировала кампанию воздушного перехвата, стремясь нарушить украинскую логистику и создать условия для будущего наземного наступления. Командир украинской бригады, действующей на этом направлении, сообщил 4 февраля, что в последние недели россияне сосредоточились не на прямых штурмах, а на перехвате путей снабжения, в том числе из-за сильных морозов.

Такая тактика вынуждает украинские силы все активнее использовать наземные беспилотники для доставки боеприпасов и обеспечения позиций. По словам командира, в январе 2026 года применение таких аппаратов его подразделением выросло вдвое.

Российские силы, по его оценке, ведут системную охоту на украинскую логистику: осуществляют разведку и удары fpv-дронами, дистанционно минируют маршруты снабжения, устраивают засады с использованием беспилотников и уничтожают украинские наземные дроны. Особый приоритет, как отмечается, отдается поражению операторов БПЛА – для этого применяются планирующие авиабомбы, дроны типа "Молния" и fpv-аппараты.

Представитель другой украинской бригады сообщил, что в 2025 году дальность действия российских беспилотников существенно выросла, что заметно осложняет маневры ВСУ в районе Константиновки.

В ISW подчеркивают: аналогичную многоэтапную воздушную кампанию Россия ранее вела в районе Покровска и восточной Запорожской области, нанося удары по тылу на глубину до 100 километров. В итоге это позволило РФ создать бреши в украинской системе дронов и продвинуться на этих направлениях осенью 2025 года.

