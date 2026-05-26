Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Повтор неминучий": українців нажахали прогнозом після найбільш масованої атаки на Київ
"Повтор неминучий": українців нажахали прогнозом після найбільш масованої атаки на Київ

За словами Олега Жданова, під час обстрілу ракети одночасно наближалися до Києва з кількох напрямків

26 травня 2026, 08:30
Клименко Елена

Військовий експерт Олег Жданов оцінює ризик нових масованих ударів по Києву як доволі високий. Водночас він припускає, що між такими атаками російська сторона може робити більш тривалі паузи, накопичуючи ресурси та плануючи наступні дії.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, під час останнього обстрілу було застосовано широкий спектр ракетного озброєння, включно навіть із міжконтинентальною балістичною ракетою, що свідчить про масштабність і демонстративний характер атаки. Він також зазначив, що від попереднього масованого удару по столиці минуло приблизно два тижні, що може вказувати на певну періодичність таких дій. 

"Можливість повторів є. Просто інтервал між такими ударами може бути більшим. В принципі, вони майже два тижні витримали між останнім масованим нальотом на Київ і цією атакою. Причому в цю атаку вони зібрали все, що змогли зібрати", — каже Жданов. 

Окремо він підкреслив складність відбиття удару, адже ракети заходили на Київ одночасно з різних напрямків, що значно ускладнило роботу української протиповітряної оборони та підвищило навантаження на систему захисту міста.

На думку експерта, головна мета подібних атак полягає не лише у військовому результаті, а й у психологічному та політичному тиску. Кремль, вважає Жданов, намагається впливати як на українське суспільство, так і на міжнародних партнерів України, демонструючи здатність до масштабних ударів.

Серед потенційних цілей, за його оцінкою, могли розглядатися об’єкти державного управління, зокрема Верховна Рада та Офіс президента. У разі ураження таких локацій інформаційний ефект був би особливо значним.

Портал "Коментарі" вже писав, що 24 травня російська окупаційна армія завдала одного із найпотужніших ракетних ударів по Києву, застосувавши майже весь наявний арсенал озброєння. На тлі цього почалися з'являтися версії, що подібні дії можуть бути ознакою ймовірної підготовки до повторного наступу кремлівського диктатора Володимира Путіна на українську столицю.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://tsn.ua/exclusive/povtor-bude-zdanov-poperedyv-ukrayintsiv-pislia-naymasshtabnishoyi-ataky-na-kyyiv-3091436.html
