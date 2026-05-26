"Повтор неизбежен": украинцев напугали прогнозом после наиболее массированной атаки на Киев

Военный эксперт Олег Жданов оценивает риск новых массированных ударов по Киеву как достаточно высокий. В то же время, он предполагает , что между такими атаками российская сторона может делать более длительные паузы, накапливая ресурсы и планируя последующие действия.

По словам эксперта, в ходе последнего обстрела был применен широкий спектр ракетного вооружения, включая даже межконтинентальную баллистическую ракету, что свидетельствует о масштабности и демонстративном характере атаки. Он также отметил, что от предварительного массированного удара по столице прошло около двух недель, что может указывать на определенную периодичность таких действий.

"Возможность повторов есть. Просто интервал между такими ударами может быть больше. В принципе, они почти две недели выдержали между последним массированным налетом на Киев и этой атакой. Причем в эту атаку они собрали все, что смогли собрать", — говорит Жданов.

Отдельно он подчеркнул сложность отражения удара, ведь ракеты заходили в Киев одновременно по разным направлениям, что значительно усложнило работу украинской противовоздушной обороны и повысило нагрузку на систему защиты города.

По мнению эксперта, главная цель подобных атак состоит не только в военном результате, но и в психологическом и политическом давлении. Кремль, считает Жданов, пытается влиять как на украинское общество, так и на международных партнеров Украины, демонстрируя способность к масштабным ударам.

Среди потенциальных целей, по его оценке, могли рассматриваться объекты государственного управления, в частности, Верховная Рада и Офис президента. В случае поражения таких локаций информационный эффект был бы особенно значителен.

Портал "Комментарии" уже писал , что 24 мая российская оккупационная армия нанесла один из самых мощных ракетных ударов по Киеву, применив почти весь имеющийся арсенал вооружения. На фоне этого начались появляться версии, что подобные действия могут являться признаком вероятной подготовки к повторному наступлению кремлевского диктатора Владимира Путина на украинскую столицу.