Повітряний терор РФ вийде на новий рівень: шокуючий прогноз для українців

Провідні світові платформи штучного інтелекту, зокрема ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google, сформували детальний прогноз щодо ймовірних сценаріїв дій російського військово-політичного керівництва у разі, якщо Україна нейтралізує загрозу від реактивних дронів-камікадзе. Нейромережі, проаналізувавши масиви відкритих даних про хід бойових дій та розвиток ВПК обох країн, дійшли консолідованого висновку: Росія не відмовиться від повітряного терору, а трансформує його у більш технологічні та підступні форми.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За оцінками штучного інтелекту, на зміну нинішнім дронам прийдуть значно дешевші, але масовіші засоби виснаження, а також системи з автономним керуванням, які спробують повністю нівелювати українські досягнення у сфері радіоелектронної боротьби.

Чат-бот Gemini констатує: технологічна гонка озброєнь у російсько-українській війні не зупиниться на реактивних "Шахедах". Якщо Сили оборони України знайдуть ефективну та відносно дешеву протидію цим швидкісним дронам (наприклад, через модернізацію мобільних вогневих груп, впровадження нових систем РЕБ чи залучення дешевих ракетних перехоплювачів), Кремль гарантовано змістить акценти на інші інструменти повітряного терору цивільного населення.

У найближчій перспективі Росія зробить ставку на три ключові напрямки еволюції загрози:

Масовані рої дешевих БПЛА-приманок із лінзами Люнеберга. Замість дорогих реактивних безпілотників ворог масштабує виробництво фанерних або пінопластових дронів (типу "Гербера" чи "Пародія"). Їхнє завдання — імітувати великі цілі, виснажувати нашу ППО, розряджати дефіцитні зенітні ракетні комплекси та вираховувати позиції радіолокаційних систем перед ракетними ударами.

Замість дорогих реактивних безпілотників ворог масштабує виробництво фанерних або пінопластових дронів (типу "Гербера" чи "Пародія"). Їхнє завдання — імітувати великі цілі, виснажувати нашу ППО, розряджати дефіцитні зенітні ракетні комплекси та вираховувати позиції радіолокаційних систем перед ракетними ударами. Касетні боєприпаси та керовані модулі на базі КАБів великої дальності. Оскільки РФ уже навчилася модернізувати звичайні авіабомби (ФАБ) за допомогою модулів УМПК, наступним кроком є збільшення їхньої дальності до 100–120 км за рахунок встановлення пульсуючих або малогабаритних реактивних двигунів. Це дасть їм змогу діставати не лише до прифронтових міст на кшталт Харкова чи Запоріжжя, а й бити вглиб тилу, оминаючи класичні системи протиповітряної оборони через низьку траєкторію польоту.

Оскільки РФ уже навчилася модернізувати звичайні авіабомби (ФАБ) за допомогою модулів УМПК, наступним кроком є збільшення їхньої дальності до 100–120 км за рахунок встановлення пульсуючих або малогабаритних реактивних двигунів. Це дасть їм змогу діставати не лише до прифронтових міст на кшталт Харкова чи Запоріжжя, а й бити вглиб тилу, оминаючи класичні системи протиповітряної оборони через низьку траєкторію польоту. Штучний інтелект та оптична навігація другого покоління. Росія активно тестує БПЛА, які на фінальному етапі польоту повністю відключають зв'язок із супутниками й керуються автономними ШІ-системами розпізнавання об'єктів (машинний зір). Такі апарати ігнорують дію традиційних засобів РЕБ (так званого окопного чи купольного радіоелектронного захисту), що змусить Україну повністю перебудовувати архітектуру захисту стратегічних об'єктів.

Головна мета агресора залишається незмінною — не стільки точкове ураження військових об'єктів, скільки тотальний психологічний та економічний тиск на українське суспільство через перевантаження гуманітарної та енергетичної інфраструктури.

ChatGPT наголошує, що у разі якщо Україна найближчим часом знайде ефективну й масову протидію реактивним "Шахедам", Росія навряд чи відмовиться від повітряного терору — вона просто шукатиме наступну технологічну нішу. Війна дронів уже перетворилася на постійні перегони між засобами нападу та перехоплення: Росія швидко модифікує навігацію, двигуни, системи зв'язку, бойову частину та тактику застосування своїх БпЛА.

Найімовірніше, наступний акцент буде зроблено не на одному "супердроні", а на комбінованих атаках. Це можуть бути одночасні удари швидкісними дронами, крилатими та балістичними ракетами, великою кількістю дешевих хибних цілей і засобів, що змушують українську ППО витрачати ресурси.

Головна мета Кремля — перевантажити систему оборони та знайти слабке місце не лише технологічно, а й психологічно. Також Росія, ймовірно, розвиватиме автономність дронів, їхню стійкість до РЕБ, точніше наведення та можливість діяти без постійного супутникового сигналу. Паралельно може змінюватися сама тактика: більше денних атак, постійний тиск невеликими хвилями та спроби позбавити великі міста нормального ритму життя. Саме такий психологічний ефект — виснаження населення і економіки — дедалі більше стає окремою метою російської кампанії.

Втім, ключова перевага України полягає в тому, що вона також навчилася дуже швидко адаптуватися. Якщо реактивні "Шахеди" перестануть бути ефективними, Росії доведеться знову витрачати час і ресурси на пошук нової переваги. Тому вирішальним буде не створення "абсолютної зброї", а здатність України швидше проходити наступний цикл технологічної адаптації.