Воздушный террор РФ выйдет на новый уровень: шокирующий прогноз для украинцев

Ведущие мировые платформы искусственного интеллекта, в частности ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, сформировали детальный прогноз о возможных сценариях действий российского военно-политического руководства в случае, если Украина нейтрализует угрозу от реактивных дронов-камикадзе. Нейросети, проанализировав массивы открытых данных о ходе боевых действий и развитии ВПК обеих стран, пришли к консолидированному выводу: Россия не откажется от воздушного террора, а трансформирует его в более технологичные и коварные формы.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По оценкам искусственного интеллекта, на смену нынешним дронам придут гораздо более дешевые, но более массовые средства истощения, а также системы с автономным управлением, которые попытаются полностью нивелировать украинские достижения в сфере радиоэлектронной борьбы.

Чат-бот Gemini констатирует: технологическая гонка вооружений в российско-украинской войне не остановится на реактивных "Шахедах". Если Силы обороны Украины найдут эффективное и относительно дешевое противодействие этим скоростным дронам (например, модернизация мобильных огневых групп, внедрение новых систем РЭБ или привлечение дешевых ракетных перехватчиков), Кремль гарантированно сместит акценты на другие инструменты воздушного террора гражданского населения.

В ближайшей перспективе Россия сделает ставку на три ключевых направления эволюции угрозы:

Массированные рои дешевых приманок БПЛА с линзами Люнеберга. Вместо дорогих реактивных беспилотников враг масштабирует производство фанерных или пенопластовых дронов (типа Гербера или Пародия). Их задача — имитировать большие цели, истощать ПВО, разряжать дефицитные зенитные ракетные комплексы и высчитывать позиции радиолокационных систем перед ракетными ударами.

Вместо дорогих реактивных беспилотников враг масштабирует производство фанерных или пенопластовых дронов (типа Гербера или Пародия). Их задача — имитировать большие цели, истощать ПВО, разряжать дефицитные зенитные ракетные комплексы и высчитывать позиции радиолокационных систем перед ракетными ударами. Кассетные боеприпасы и управляемые модули на базе КАБ большой дальности. Поскольку РФ уже научилась модернизировать обычные авиабомбы с помощью модулей УМПК, следующим шагом является увеличение их дальности до 100–120 км за счет установки пульсирующих или малогабаритных реактивных двигателей. Это позволит им доставать не только в прифронтовые города вроде Харькова или Запорожья, но и бить вглубь тыла, минуя классические системы противовоздушной обороны через низкую траекторию полета.

Поскольку РФ уже научилась модернизировать обычные авиабомбы с помощью модулей УМПК, следующим шагом является увеличение их дальности до 100–120 км за счет установки пульсирующих или малогабаритных реактивных двигателей. Это позволит им доставать не только в прифронтовые города вроде Харькова или Запорожья, но и бить вглубь тыла, минуя классические системы противовоздушной обороны через низкую траекторию полета. Искусственный интеллект и оптическая навигация второго поколения. Россия активно тестирует БПЛА, которые на финальном этапе полета полностью отключают связь со спутниками и управляются автономными ИИ-системами распознавания объектов (машинное зрение). Такие аппараты игнорируют действие традиционных средств РЭБ (так называемой окопной или купольной радиоэлектронной защиты), что заставит Украину полностью перестраивать архитектуру защиты стратегических объектов.

Главная цель агрессора остается неизменной — не столько точечное поражение военных объектов, сколько тотальное психологическое и экономическое давление на украинское общество из-за перегрузки гуманитарной и энергетической инфраструктуры.

ChatGPT отмечает, что в случае, если Украина в ближайшее время найдет эффективное и массовое противодействие реактивным "Шахедам", Россия вряд ли откажется от воздушного террора — она будет просто искать следующую технологическую нишу. Война дронов уже превратилась в постоянную гонку между средствами нападения и перехвата: Россия быстро модифицирует навигацию, двигатели, системы связи, боевую часть и тактику применения своих БПЛА.

Скорее всего, следующий акцент будет сделан не на одном "супердроне", а на комбинированных атаках. Это могут быть одновременные удары скоростными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, обилием дешевых ложных целей и средств, заставляющих украинскую ПВО тратить ресурсы.

Главная цель Кремля – перегрузить систему обороны и найти слабое место не только технологически, но и психологически. Также Россия, вероятно, будет развивать автономность дронов, их устойчивость к РЭБ, более точную наводку и возможность действовать без постоянного спутникового сигнала. Параллельно может изменяться сама тактика: больше дневных атак, постоянное давление небольшими волнами и попытки лишить больших городов нормального ритма жизни. Конкретно таковой психологический эффект — истощение населения и экономики — все больше становится отдельной целью русской кампании.

Впрочем, ключевое преимущество Украины состоит в том, что она также научилась очень быстро адаптироваться. Если реактивные "Шахеды" перестанут быть эффективными, России придется снова тратить время и ресурсы на поиск нового преимущества. Поэтому решающим будет не создание "абсолютного оружия", а способность Украины быстрее проходить следующий цикл технологической адаптации.