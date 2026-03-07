Повітряні сили розкрили, чим била РФ вночі по Україні: скільки влучань

Увечері 6 березня та в ніч на 7 березня Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих повітряних ударів по Україні. Основною ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах країни. Про це повідомили у Повітряні сили Збройних сил України.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, загалом було зафіксовано 509 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони змогли збити або подавити 472 цілі, що стало одним із наймасштабніших відбиттів атаки з початку року.

Для удару Росія застосувала різні типи озброєння. Зокрема, було випущено дві гіперзвукові ракети Циркон з тимчасово окупованого Криму, 13 балістичних ракет Іскандер-М та ракет від систем С-400 з території Брянської, Курської та Воронезької областей Росії, а також 14 крилатих ракет Калібр з акваторії Чорного моря.

Крім того, ворог використав 480 ударних безпілотників, серед яких близько 290 дронів типу Shahed-136, а також безпілотники "Гербера", "Італмас" та інші модифікації.

Основними напрямками удару стали Київ, Харків, Житомирська, Хмельницька та Чернівецька області. До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем.

Станом на 9 ранку українська ППО знищила 19 ракет і 453 безпілотники, зокрема вісім балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" і одинадцять крилатих ракет "Калібр".

Попри ефективну роботу оборони, зафіксовано влучання дев’яти ракет і 26 ударних дронів у 22 локаціях. Також уламки збитих безпілотників впали ще у п’яти місцях. Інформація щодо однієї ракети наразі уточнюється.

Українські військові продовжують ліквідовувати наслідки атаки та оцінювати масштаби завданих пошкоджень.

