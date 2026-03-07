Воздушные силы раскрыли, чем била РФ ночью по Украине: сколько попаданий

Вечером 6 марта и ночью на 7 марта Россия совершила один из самых масштабных комбинированных воздушных ударов по Украине. Основной целью стали объекты критической инфраструктуры в ряде регионов страны. Об этом сообщили в воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным военных, всего было зафиксировано 509 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны смогли сбить или подавить 472 цели, что стало одним из самых масштабных отражений атаки с начала года.

Для удара Россия применила разные типы вооружения. В частности, были выпущены две гиперзвуковые ракеты Циркон из временно оккупированного Крыма, 13 баллистических ракет Искандер-М и ракет от систем С-400 с территории Брянской, Курской и Воронежской областей России, а также 14 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря.

Кроме того, враг использовал 480 ударных беспилотников, среди которых около 290 дронов типа Shahed-136, а также беспилотники Гербера, Италмас и другие модификации.

Основными направлениями удара стали Киев, Харьков, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области. К отражению атаки были вовлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, силы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и подразделения беспилотных систем.

По состоянию на 9 утра украинское ПВО уничтожило 19 ракет и 453 беспилотника, в том числе восемь баллистических ракет "Искандер-М/С-400" и одиннадцать крылатых ракет "Калибр".

Несмотря на эффективную работу обороны, зафиксировано попадание девяти ракет и 26 ударных дронов в 22 локациях. Также обломки сбитых беспилотников упали еще в пяти местах. Информация об одной ракете пока уточняется.

Украинские военные продолжают ликвидировать последствия атаки и оценивать масштабы нанесенных повреждений.

Читайте на портале "Комментарии" — ужас в Харькове: число жертв после удара РФ резко возросло.



