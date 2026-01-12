logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Повинен бути чіткий фідбек від Росії»: Зеленський заявив про документ «історичного рівня»
commentss НОВИНИ Всі новини

«Повинен бути чіткий фідбек від Росії»: Зеленський заявив про документ «історичного рівня»

Президент доручив фіналізувати документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів

12 січня 2026, 17:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи щодо спілкування з американською стороною. 

«Повинен бути чіткий фідбек від Росії»: Зеленський заявив про документ «історичного рівня»

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Йшлося про графік на наступні два тижні, зокрема, про підготовку документів та можливого їх підписання. Про це президент повідомив у соцмережах. 

"Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", — зазначив Зеленський. 

Уряду президент доручив забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами, а також тристоронніх угод між Україною, Європою та США. 

Визначено також необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від партнерів. 

"Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися. Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції", — зазначив Зеленський.

За його словами, такі ж практики слід розширювати й на Росію. Якщо Москва обере війну, відповіддю світу має стати максимальне обмеження російських експортних доходів. 

Як повідомляв портал "Коментарі", президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розглядає можливість укладення угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Договір має стати частиною ширшої стратегії повоєнного відновлення та зміцнення економічної безпеки.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17619
Теги:

Новини

Всі новини