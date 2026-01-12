«Повинен бути чіткий фідбек від Росії»: Зеленський заявив про документ «історичного рівня»

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь української переговорної групи щодо спілкування з американською стороною.

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Йшлося про графік на наступні два тижні, зокрема, про підготовку документів та можливого їх підписання. Про це президент повідомив у соцмережах.

"Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", — зазначив Зеленський.

Уряду президент доручив забезпечити повний супровід та експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та Сполученими Штатами, а також тристоронніх угод між Україною, Європою та США.

Визначено також необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від партнерів.

"Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися. Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції", — зазначив Зеленський.

За його словами, такі ж практики слід розширювати й на Росію. Якщо Москва обере війну, відповіддю світу має стати максимальне обмеження російських експортних доходів.

