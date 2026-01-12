logo

«Должен быть четкий фидбек от России»: Зеленский заявил о документе «исторического уровня»
commentss НОВОСТИ Все новости

«Должен быть четкий фидбек от России»: Зеленский заявил о документе «исторического уровня»

Президент поручил финализировать документ по гарантиям безопасности для Украины от Соединенных Штатов

12 января 2026, 17:57
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад украинской переговорной группы по общению с американской стороной.

«Должен быть четкий фидбек от России»: Зеленский заявил о документе «исторического уровня»

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Речь шла о графике на следующие две недели, в частности, о подготовке документов и возможном их подписании. Об этом президент сообщил в соцсетях.

"Поручил финализировать и передать для рассмотрения на самом высоком уровне документ о гарантиях безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас", — отметил Зеленский.

Правительству президент поручил обеспечить полное сопровождение и экспертизу всех экономических аспектов будущих соглашений между Украиной и Соединенными Штатами, а также трехсторонних соглашений между Украиной, Европой и США.

Определены также необходимые параметры механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от партнеров.

"Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с Россией по поводу базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они окончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и дальше усиливаться. Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, помогающих маргинальным режимам из других частей света обходить введенные против них санкции", — отметил Зеленский.

По его словам, такие же практики следует расширять и на Россию. Если Москва изберет войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность заключения соглашения о свободной торговле с Соединенными Штатами Америки. Договор должен стать частью более широкой стратегии послевоенного восстановления и укрепления экономической безопасности.



Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/17619
