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Потужні санкції проти РФ стануть тотальним провалом: експерт розгромив план Трампа

Політолог Володимир Фесенко пояснив, що новий закон дає США потужні інструменти тиску на російський енергетичний експорт, однак масштаб їх застосування значною мірою залежатиме від рішень Дональда Трампа

17 вересня 2026, 15:40
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Клименко Елена








Ухвалений Палатою представників США законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану може стати додатковим інструментом тиску на Кремль, однак очікувати автоматичного запровадження всього передбаченого пакета обмежень не варто. Про це заявив політолог Володимир Фесенко.

Потужні санкції проти РФ стануть тотальним провалом: експерт розгромив план Трампа

Фото: з відкритих джерел

Експерт звернув увагу, що одна з головних особливостей документа — можливість тиснути не лише безпосередньо на Росію, а й на держави, які продовжують купувати російські енергоносії. Йдеться, зокрема, про можливість запровадження мит до 100%, що насамперед створює ризики для великих покупців російської нафти — Китаю та Індії.

"Головна новація цього законопроєкту — це перенесення санкційного тиску із самої Росії на найбільших покупців її стратегічних ресурсів, а також на посередників", — пояснив Фесенко.

Водночас політолог закликав не очікувати, що після підписання документа економічний удар по Москві буде завданий автоматично. Значні повноваження щодо практичного використання передбачених механізмів залишаються у президента США.

"Цей закон не буде діяти автоматично. Вирішувати, які саме санкції, в якому обсязі, які мита і як застосовувати, буде президент Трамп", — наголосив експерт.

За оцінкою Фесенка, малоймовірно, що Вашингтон одразу застосує максимальні тарифи проти Китаю, адже такий крок створив би ризики і для американської економіки. Натомість більш реальним він вважає посилення тиску на Індію з метою скорочення закупівель російської нафти.

Сам закон може стати для Трампа передусім додатковим козирем у переговорах із Москвою та країнами, які допомагають підтримувати російський енергетичний експорт.

"Наявність цього законопроєкту і те, що він може бути застосований проти Росії і проти російської нафти, безумовно, буде тиснути на Росію", — підсумував Фесенко. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп знову висловився про перспективи завершення війни Росії проти України. Американський лідер заявив, що очікує припинення бойових дій "дуже скоро", однак не уточнив ані можливих термінів, ані умов, за яких може бути досягнута домовленість.

 



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WX7ovhdxEZQ
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