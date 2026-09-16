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Применит ли Трамп свой санационный козырь против Путина: политолог ошарашил сценарием

Политолог Владимир Фесенко пояснил, что новый закон дает США мощные инструменты давления на российский энергетический экспорт, однако масштаб их применения будет в значительной степени зависеть от решений Дональда Трампа.

16 сентября 2026, 16:55
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Клименко Елена








Принятый Палатой представителей США законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана может стать дополнительным инструментом давления на Кремль, однако ожидать автоматического введения всего предусмотренного пакета ограничений не стоит. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко.

Применит ли Трамп свой санационный козырь против Путина: политолог ошарашил сценарием

Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание, что одна из главных особенностей документа — возможность давить не только непосредственно на Россию, но и на государства, продолжающие покупать российские энергоносители. Речь идет, в частности, о возможности введения пошлин до 100%, что, прежде всего, создает риски для крупных покупателей российской нефти — Китая и Индии.

"Главное новшество этого законопроекта — это перенос санкционного давления из самой России на крупнейших покупателей ее стратегических ресурсов, а также на посредников", — пояснил Фесенко.

В то же время, политолог призвал не ожидать, что после подписания документа экономический удар по Москве будет нанесен автоматически. Значительные полномочия по практическому использованию предусмотренных механизмов остаются у президента США.

"Этот закон не будет действовать автоматически. Решать, какие именно санкции, в каком объеме, какие пошлины и как применять, будет президент Трамп", — подчеркнул эксперт.

По оценке Фесенко маловероятно, что Вашингтон сразу применит максимальные тарифы против Китая, ведь такой шаг создал бы риски и для американской экономики. Более реальным он считает усиление давления на Индию с целью сокращения закупок российской нефти.

Сам закон может стать для Трампа прежде всего дополнительным козырем в переговорах с Москвой и странами, помогающими поддерживать российский энергетический экспорт.

"Наличие этого законопроекта и то, что он может быть применен против России и против российской нефти, безусловно, будет давить на Россию", — подытожил Фесенко.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп вновь высказался о перспективах завершения войны России против Украины. Американский лидер заявил, что ожидает прекращения боевых действий "очень скоро", однако не уточнил ни возможные сроки, ни условия, при которых может быть достигнута договоренность.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WX7ovhdxEZQ
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