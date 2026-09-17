"Цьому дуже скоро настане кінець": Трамп знову приголомшив заявою про війну в Україні

Президент США Дональд Трамп знову висловився про перспективи завершення війни Росії проти України. Американський лідер заявив, що очікує припинення бойових дій "дуже скоро", однак не уточнив ані можливих термінів, ані умов, за яких може бути досягнута домовленість.

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Про це Трамп сказав під час виступу перед прихильниками у Північній Кароліні. Говорячи про свої зусилля щодо врегулювання міжнародних конфліктів, президент США назвав російсько-українську війну найскладнішою для завершення.

Однією з причин труднощів у переговорному процесі Трамп знову назвав вкрай напружені відносини між президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Раніше американський президент уже неодноразово пояснював проблеми у врегулюванні війни саме особистим конфліктом між ними.

Під час виступу Трамп також пов'язав війну з підвищенням світових цін на дизельне пальне. За його словами, ситуація незабаром має змінитися.

"Саме ця війна піднімає ціни на дизельне пальне, але все це дуже скоро закінчиться", — заявив президент США.

При цьому глава Білого дому не пояснив, на чому ґрунтується його прогноз щодо близького завершення війни. Він також не повідомив про нові домовленості між Києвом і Москвою, які могли б свідчити про наближення повноцінного припинення бойових дій.

Портал "Коментарі" вже писав, що Польща готується передати Україні черговий пакет військової допомоги, до якого мають увійти боєприпаси для винищувачів F-16. Частину озброєння українські військові зможуть використовувати для боротьби з російськими безпілотниками.