Російська армія готується до масштабнішого використання ударних БПЛА, головна мета — виснаження української протиповітряної оборони шляхом запуску все більшої кількості дронів одночасно. Про це розповів в інтерв'ю "Телеграфу" заступник гендиректора компанії-виробника РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, масовані повітряні атаки будуть можливі завдяки створенню нових та модернізації наявних пускових позицій, таких як Донецький аеропорт чи Керченський напрямок.

"Росіяни намагаються перевантажити нашу ППО, і для цього використовують одночасно як реактивні, так і звичайні "шахеди"," — пояснив Храпчинський.

Він додав, що попри те, що ці безпілотники належать до одного типу — ударні, методи їх перехоплення різняться, а отже, українські сили ППО змушені розосереджувати ресурси на різні загрози.

"Ми все рідше бачимо ракети або балістичні удари — їх зберігають на фінальну фазу атаки, коли ППО вже виснажена. Це свідома тактика: ворог намагається прорвати нашу оборону там, де бачить слабкі місця", — каже експерт.

На запитання про ймовірність щоденних атак із 1500 дронів, Храпчинський відповів, що "треба бути готовими до найгіршого сценарію". За його словами, Росія вже зараз збільшує кількість дронів, запущених одночасно, але зменшує кількість цілей — удари концентруються на 3–4 напрямках, що дозволяє ефективніше пробивати оборону.

"Такі концентровані удари по кількох об'єктах дають Росії змогу проривати наші рубежі ППО", — підсумував він.

Як вже писали "Коментарі", прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що удари безпілотників ЗСУ не мають суттєвого впливу на перебіг так званої "спеціальної військової операції". За його словами, російські війська здатні ефективно протидіяти загрозам з повітря.