Постпред України в ООН пообіцяв Росії «дірку від бублика»: різка заява дипломата

Постійний представник України в Організації Об'єднаних націй Андрій Мельник на засіданні Радбезу ООН відповів Росії на її "територіальні вимоги" для припинення війни.

Андрій Мельник. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, "наша територія і наш суверенітет — не продаються".

"Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі", — сказав український представник.

Дипломат підкреслив, що РФ хоче капітуляції України, але ніколи цього не отримає.

"Росія хоче, щоб Україна капітулювала, Росія хоче, щоб ми склали зброю і моя відповідь їй така: "Дірку від бублика ви отримаєте, а не Україну", — сказав Мельник постпреду РФ, повторивши цю фразу російською.

Разом з тим український представник в ООН подякував Сполученим Штатам за мирні зусилля та інтенсивну дипломатичну діяльність впродовж останніх кількох тижнів.

"Ми розраховуємо на силу і майстерність американської дипломатії", — сказав Мельник.

Представник України звернувся до Ради Безпеки ООН із закликом діяти рішуче та сміливо.

"Щоб покласти край цій жахливій війні, потрібно більше, ніж красномовство. Потрібна мужність, щоб діяти перш ніж бездіяльність перетвориться на співучасть, перш ніж історія вирішить, що цей Радбез, імовірно, також дійшов до свого кінця", — наголосив Мельник.

Як повідомляв портал "Коментарі", український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников попереджає, що вимоги Володимира Путіна щодо виведення українських військ з Донбасу — це не крок до миру, а стратегічна пастка, аналогічна тій, яку Кремль створив у 2014 році під час анексії Криму. На думку Портникова логіка дій Росії полягає у тому, щоб свідомо блокувати будь-які реальні шляхи до завершення війни та створювати умови, за яких Україна опиняється у безвиході, а мирні переговори у тупику.