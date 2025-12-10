Постпред Украины в ООН пообещал России «дырку от бублика»: резкое заявление дипломата

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных наций Андрей Мельник на заседании Совбеза ООН ответил России на ее "территориальные требования" для прекращения войны.

По словам дипломата, "наша территория и наш суверенитет – не продаются".

"Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре", — сказал украинский представитель.

Дипломат подчеркнул, что РФ хочет капитуляции Украины, но никогда этого не получит.

"Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, Россия хочет, чтобы мы сложили оружие и мой ответ ей таков: "Дырку от бублика вы получите, а не Украину", — сказал Мельник постпреду РФ, повторив эту фразу на русском.

Вместе с тем украинский представитель в ООН поблагодарил Соединенные Штаты за мирные усилия и интенсивную дипломатическую деятельность на протяжении последних нескольких недель.

"Мы рассчитываем на силу и мастерство американской дипломатии", — сказал Мельник.

Представитель Украины обратился к Совету Безопасности ООН с призывом действовать решительно и смело.

"Чтобы покончить с этой ужасной войной, нужно больше, чем красноречие. Нужно мужество, чтобы действовать прежде, чем бездействие превратится в соучастие, прежде чем история решит, что этот Совбез, вероятно, также дошел до своего конца", — подчеркнул Мельник.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников предупреждает, что требования Владимира Путина относительно вывода украинских войск из Донбасса — это не шаг к миру, а стратегическая ловушка , аналогичная той, которую Кремль создал в 2014 году во время аннексии Крыма. По мнению Портникова, логика действий России состоит в том, чтобы сознательно блокировать любые реальные пути к завершению войны и создавать условия, при которых Украина оказывается в безысходности, а мирные переговоры в тупике.