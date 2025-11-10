Новий автомобільний міст між Росією та Північною Кореєю набуває реальних обрисів. Про прогрес у процесі будівництва повідомляє американський журнал Newsweek. Це підтверджують супутникові знімки, проаналізовані вашингтонським аналітичним центром Center for Strategic and International Studies (CSIS), передає BILD.

Поставки зброї стануть регулярними: Путін будує новий міст

За даними російських державних ЗМІ, довжина мосту становитиме майже п'ять кілометрів, включаючи під'їзні дороги. Він пройде річкою Туманною на спільному кордоні держав. Аналіз CSIS показує, що на російській стороні будівництво просунулося приблизно на 110 метрів у русло річки: з'явилися опори для підтримки мостових стовпів. На північнокорейській стороні також тривають будівельні роботи. На суші зведено шість мостових опор та вирито фундаменти ще під дві. Робітники вже завершили рампу, яка сполучає мостове полотно з дорогою.

За даними американського видання, неподалік мосту також споруджуються склад, митниця, автосервіс та різні допоміжні будівлі, ймовірно, призначені для передачі вантажів.

"Темпи, з якими будується міст, і жвавий рух поїздів на раніше спокійній сортувальній станції між двома країнами, що триває, ясно показують, наскільки важливим стало зростання торгівлі під час війни Росії проти України, що триває", — зазначають аналітики CSIS.

Експерт з Північної Кореї Фредерік Шпор в інтерв'ю Bild заявив, що автомобільне сполучення з КНДР допоможе Росії знизити ризик включення її торгових суден у списки санкцій — частину північнокорейських військових вантажів поставлятимуть суходолом. Крім того, це ускладнить спостереження за російсько-корейським торговим повідомленням.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на річці Тедон у Пхеньяні відбуваються помітні зміни ландшафту, адже там зникають цілі острови. Аналіз супутникових знімків показав, що за останні 40 років два річкові острови Туру та Тудан втратили значну частину своєї площі через масовий видобуток корисних копалин.