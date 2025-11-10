logo

Поставки оружия станут регулярными: Путин строит новый мост
commentss НОВОСТИ Все новости

Поставки оружия станут регулярными: Путин строит новый мост

Мега-мост между Россией и КНДР строят два диктатора – Путин и Ким чен Ын

10 ноября 2025, 17:06
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Новый автомобильный мост между Россией и Северной Кореей приобретает реальные очертания. О прогрессе в процессе строительства сообщает американский журнал Newsweek. Это подтверждают спутниковые снимки, проанализированные вашингтонским аналитическим центром Center for Strategic and International Studies (CSIS), передает BILD.

По данным российских государственных СМИ, длина моста составит около пяти километров, включая подъездные дороги. Он пройдет по реке Туманной на общей границе государств. Анализ CSIS показывает, что на российской стороне строительство продвинулось примерно на 110 метров в русло реки: появились опоры для поддержки мостовых столбов. На северокорейской стороне также ведутся строительные работы. На суше возведено шесть мостовых опор и вырыты фундаменты еще под две. Рабочие уже завершили рампу, соединяющую мостовое полотно с дорогой.

По данным американского издания, недалеко от моста также сооружаются склад, таможня, автосервис и различные вспомогательные здания, вероятно, предназначенные для передачи грузов.

"Темпы, с которыми строится мост, и оживленное движение поездов на ранее спокойной сортировочной станции между продолжающимися двумя странами ясно показывают, насколько важным стал рост продолжающейся торговли во время войны России против Украины", — отмечают аналитики CSIS.

Эксперт из Северной Кореи Фредерик Шпор в интервью Bild заявил, что автомобильное сообщение с КНДР поможет России снизить риск включения ее торговых судов в списки санкций — часть северокорейских военных грузов будут поставляться по суше. Кроме того, это усложнит наблюдение за российско-корейским торговым сообщением.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на реке Тедон в Пхеньяне происходят заметные изменения ландшафта, ведь там исчезают целые острова. Анализ спутниковых снимков показал, что за последние 40 лет два речных острова Тура и Тудан потеряли значительную часть своей площади из-за массовой добычи полезных ископаемых.



