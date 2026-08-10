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Портников розкрив сценарій Кремля: у Радбезі РФ нібито вже говорять про завершення війни

Російська еліта могла обговорювати вихід із війни ще з 2023 року, але остаточного рішення в Кремлі досі немає. Журналіст пояснив, чому Москва може затягувати війну, навіть усвідомлюючи її ціну.

10 серпня 2026, 13:28
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Кравцев Сергей

У російській верхівці ще кілька років тому могли обговорювати сценарій завершення війни проти України. Про це в інтерв’ю каналу "КШДУ Media" заявив журналіст і публіцист Віталій Портников, коментуючи можливі настрої всередині російського керівництва.

Портников розкрив сценарій Кремля: у Радбезі РФ нібито вже говорять про завершення війни

Радбез РФ. Фото: з відкритих джерел

За його словами, у Раді безпеки РФ нібито ще з 2023 року існують пропозиції щодо того, як Москва могла б завершити війну. Водночас наявність таких дискусій зовсім не означає готовності Кремля погодитися на припинення бойових дій.

Портніков звернув увагу на особливість російської політичної системи: остаточне рішення щодо війни залишається фактично персональним рішенням Володимира Путіна. Тому навіть якщо частина чиновників розуміє необхідність завершення конфлікту, це не означає, що їхня позиція автоматично стає політикою Кремля.

Журналіст також припустив, що всередині російської влади можуть існувати різні оцінки перспектив війни. Частина представників еліти здатна розуміти, що затяжне протистояння виснажує російські ресурси та створює дедалі більше проблем для країни.

Однак паралельно Москва може продовжувати розраховувати на зміну ситуації на свою користь. Саме тому заяви про можливі переговори або завершення війни не обов'язково означають реальну готовність Кремля зупинитися.

За оцінкою Портникова, важливо розрізняти внутрішні дискусії російської верхівки та рішення самого Путіна. Навіть якщо сценарій завершення війни обговорюється в Радбезі РФ роками, ключове питання полягає в тому, коли російський президент вирішить, що продовження агресії більше не відповідає його інтересам.

Таким чином, можливі дискусії у російській верхівці можуть свідчити про усвідомлення частиною еліти безперспективності нескінченної війни. Але поки остаточний сигнал із Кремля не надійшов, Москва продовжує бойові дії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сенат США підготував Москві "економічну пастку": Портников пояснив, чим небезпечний закон Грема




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=E1cPjCIu-Lk
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