Портников раскрыл сценарий Кремля: в Совбезе РФ якобы уже говорят о завершении войны

В русской верхушке еще несколько лет назад могли обсуждать сценарий завершения войны против Украины. Об этом в интервью каналу КШГУ Media заявил журналист и публицист Виталий Портников, комментируя возможные настроения внутри российского руководства.

Совбез РФ. Фото: из открытых источников

По его словам, в Совбезе РФ якобы еще с 2023 года существуют предложения о том, как Москва могла бы завершить войну. В то же время, наличие таких дискуссий вовсе не означает готовности Кремля согласиться на прекращение боевых действий.

Портников обратил внимание на особенность российской политической системы: окончательное решение о войне остается фактически персональным решением Владимира Путина. Поэтому, даже если часть чиновников понимает необходимость завершения конфликта, это не означает, что их позиция автоматически становится политикой Кремля.

Журналист также предположил, что внутри российских властей могут существовать разные оценки перспектив войны. Часть представителей элиты способна понимать, что затяжное противостояние истощает российские ресурсы и создает все больше проблем для страны.

Однако параллельно Москва может продолжать рассчитывать на изменение ситуации в свою пользу. Именно поэтому заявления о возможных переговорах или завершении войны не обязательно означают реальную готовность Кремля остановиться.

По оценке Портникова важно различать внутренние дискуссии российской верхушки и решения самого Путина. Даже если сценарий завершения войны обсуждается в Совбезе РФ годами, ключевой вопрос состоит в том, когда российский президент решит, что продление агрессии больше не отвечает его интересам.

Таким образом, возможные дискуссии в русской верхушке могут свидетельствовать об осознании частью элиты бесперспективности бесконечной войны. Но пока окончательный сигнал из Кремля не пришел, Москва продолжает боевые действия.

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