logo

BTC/USD

64848

ETH/USD

1906.62

USD/UAH

44.83

EUR/UAH

51.78

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Портников раскрыл сценарий Кремля: в Совбезе РФ якобы уже говорят о завершении войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Портников раскрыл сценарий Кремля: в Совбезе РФ якобы уже говорят о завершении войны

Российская элита могла обсуждать выход из войны еще с 2023 года, но окончательного решения в Кремле до сих пор нет. Журналист объяснил, почему Москва может затягивать войну, даже осознавая ее цену.

10 августа 2026, 13:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В русской верхушке еще несколько лет назад могли обсуждать сценарий завершения войны против Украины. Об этом в интервью каналу КШГУ Media заявил журналист и публицист Виталий Портников, комментируя возможные настроения внутри российского руководства.

Портников раскрыл сценарий Кремля: в Совбезе РФ якобы уже говорят о завершении войны

Совбез РФ. Фото: из открытых источников

По его словам, в Совбезе РФ якобы еще с 2023 года существуют предложения о том, как Москва могла бы завершить войну. В то же время, наличие таких дискуссий вовсе не означает готовности Кремля согласиться на прекращение боевых действий.

Портников обратил внимание на особенность российской политической системы: окончательное решение о войне остается фактически персональным решением Владимира Путина. Поэтому, даже если часть чиновников понимает необходимость завершения конфликта, это не означает, что их позиция автоматически становится политикой Кремля.

Журналист также предположил, что внутри российских властей могут существовать разные оценки перспектив войны. Часть представителей элиты способна понимать, что затяжное противостояние истощает российские ресурсы и создает все больше проблем для страны.

Однако параллельно Москва может продолжать рассчитывать на изменение ситуации в свою пользу. Именно поэтому заявления о возможных переговорах или завершении войны не обязательно означают реальную готовность Кремля остановиться.

По оценке Портникова важно различать внутренние дискуссии российской верхушки и решения самого Путина. Даже если сценарий завершения войны обсуждается в Совбезе РФ годами, ключевой вопрос состоит в том, когда российский президент решит, что продление агрессии больше не отвечает его интересам.

Таким образом, возможные дискуссии в русской верхушке могут свидетельствовать об осознании частью элиты бесперспективности бесконечной войны. Но пока окончательный сигнал из Кремля не пришел, Москва продолжает боевые действия.

Также издание "Комментарии" сообщало – Сенат США подготовил Москве "экономическую ловушку": Портников объяснил, чем опасен закон Грэмма




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E1cPjCIu-Lk
Теги:

Новости

Все новости