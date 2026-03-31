Поразка у війні стала фактом: у РФ анонсували страшні "бунти" проти Путіна
Поразка у війні стала фактом: у РФ анонсували страшні "бунти" проти Путіна

Масовані атаки дронів показали слабкість російської ППО і змусили ультранаціоналістів усвідомити економічні проблеми РФ

31 березня 2026, 11:30
Клименко Елена

Російський ультранаціоналістичний сегмент охопила паніка через постійні успіхи Збройних Сил України на стратегічних напрямках та економічне виснаження РФ. Згідно з новим звітом Інституту вивчення війни (ISW), прихильники агресії почали відверто говорити про неминучу поразку Кремля і підготовку до "ганебного миру".

Поразка у війні стала фактом: у РФ анонсували страшні "бунти" проти Путіна

Експерти зазначають, що здатність України завдавати регулярних і точних ударів Росії викликає дедалі більший стрес у радикального сегменту інформаційного простору. Один із відомих воєнних коментаторів РФ визнав, що економічні ресурси Заходу значно перевищують російські, а сотні безпілотників і високоточних ударів роблять протидію ППО неефективною.

Мілблогери та ультранаціоналісти відкрито заявляють, що Кремль політично не готовий до великого наступу, і підготовка до капітуляції на умовах "ганебного миру" вже ведеться за кулісами. Водночас удари по нафтовій інфраструктурі у Балтійському морі, зокрема по порту Приморськ, фактично паралізували значну частину експорту російської нафти, підсилюючи песимістичні настрої серед прихильників війни.

Колись монолітний рух "Z-патріотів" починає розпадатися: навіть найбільш радикальні прихильники агресії змушені усвідомлювати, що РФ не здатна конкурувати з ресурсами Заходу. Відчуття безсилля проявляється не лише у словах блогерів, але й у реальних протестах: в Усть-Лузі та інших портах РФ відбулися заворушення серед робітників, більшість із яких — мігранти, незадоволені умовами праці після атак ЗСУ. На відео видно сутички з охороною, а кілька людей були затримані поліцією та спецпідрозділами ОМОН.

Портал "Коментарі" вже писав, що на території Фінляндії зафіксували падіння українських безпілотників, які брали участь в ударах по російських нафтових об’єктах. Проте влада Гельсінкі не ставить перед Києвом вимоги припинити ці операції, підкреслюючи, що основним пріоритетом є безпека фінського населення.



Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-30-2026/
