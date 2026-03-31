Российский ультранационалистический сегмент охватила паника из-за постоянных успехов Вооруженных Сил Украины на стратегических направлениях и экономического истощения РФ. Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), сторонники агрессии начали откровенно говорить о неизбежном поражении Кремля и подготовке к "позорному миру".

Эксперты отмечают, что способность Украины наносить регулярные и точные удары России вызывает все больший стресс у радикального сегмента информационного пространства. Один из известных военных комментаторов РФ признал, что экономические ресурсы Запада значительно превышают российские, а сотни беспилотников и высокоточных ударов делают противодействие ПВО неэффективным.

Милблогеры и ультранационалисты открыто заявляют, что Кремль политически не готов к большому наступлению, и подготовка к капитуляции на условиях "позорного мира" уже ведется за кулисами. В то же время, удары по нефтяной инфраструктуре в Балтийском море, в частности по порту Приморск, фактически парализовали значительную часть экспорта российской нефти, усиливая пессимистические настроения среди сторонников войны.

Когда монолитное движение "Z-патриотов" начинает распадаться: даже самые радикальные сторонники агрессии вынуждены осознавать, что РФ не способна конкурировать с ресурсами Запада. Чувство бессилия проявляется не только в словах блоггеров, но и в реальных протестах: в Усть-Луге и других портах РФ произошли беспорядки среди рабочих, большинство из которых мигранты, недовольные условиями труда после атак ВСУ. На видео видны стычки с охраной, а несколько человек были задержаны полицией и спецподразделениями ОМОН.

Портал "Комментарии" уже писал , что на территории Финляндии зафиксировали падение украинских беспилотников, участвовавших в ударах по российским нефтяным объектам. Однако власти Хельсинки не ставят перед Киевом требования прекратить эти операции, подчеркивая, что основным приоритетом является безопасность финского населения.