Главная Новости Общество Война с Россией Поражение в войне стало фактом: в РФ анонсировали страшные "бунты" против Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Поражение в войне стало фактом: в РФ анонсировали страшные "бунты" против Путина

Массированные атаки дронов показали слабость российской ПВО и заставили ультранационалистов осознать экономические проблемы РФ

31 марта 2026, 11:30
Клименко Елена

Российский ультранационалистический сегмент охватила паника из-за постоянных успехов Вооруженных Сил Украины на стратегических направлениях и экономического истощения РФ. Согласно новому отчету Института изучения войны (ISW), сторонники агрессии начали откровенно говорить о неизбежном поражении Кремля и подготовке к "позорному миру".

Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что способность Украины наносить регулярные и точные удары России вызывает все больший стресс у радикального сегмента информационного пространства. Один из известных военных комментаторов РФ признал, что экономические ресурсы Запада значительно превышают российские, а сотни беспилотников и высокоточных ударов делают противодействие ПВО неэффективным.

Милблогеры и ультранационалисты открыто заявляют, что Кремль политически не готов к большому наступлению, и подготовка к капитуляции на условиях "позорного мира" уже ведется за кулисами. В то же время, удары по нефтяной инфраструктуре в Балтийском море, в частности по порту Приморск, фактически парализовали значительную часть экспорта российской нефти, усиливая пессимистические настроения среди сторонников войны.

Когда монолитное движение "Z-патриотов" начинает распадаться: даже самые радикальные сторонники агрессии вынуждены осознавать, что РФ не способна конкурировать с ресурсами Запада. Чувство бессилия проявляется не только в словах блоггеров, но и в реальных протестах: в Усть-Луге и других портах РФ произошли беспорядки среди рабочих, большинство из которых мигранты, недовольные условиями труда после атак ВСУ. На видео видны стычки с охраной, а несколько человек были задержаны полицией и спецподразделениями ОМОН.

Портал "Комментарии" уже писал , что на территории Финляндии зафиксировали падение украинских беспилотников, участвовавших в ударах по российским нефтяным объектам. Однако власти Хельсинки не ставят перед Киевом требования прекратить эти операции, подчеркивая, что основным приоритетом является безопасность финского населения.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-30-2026/
