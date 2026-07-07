Попереду найцікавіше: озвучено гучну заяву про невідворотність фіаско Путіна у війні



















У ніч проти 8 липня Московська область зазнала масштабної атаки безпілотників. Російська влада заявила про нібито збиття понад 400 із майже 450 дронів, однак про можливі ураження не повідомила. Військовий експерт Іван Ступак закликав не оцінювати результати операції лише за офіційними заявами Кремля. За його словами, поки що немає достатньо підтверджених даних про наслідки ударів.

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Експерт наголошує, що оцінювати подібні операції лише за кількістю запущених або збитих дронів неправильно. На його думку, значно важливішою є стратегічна мета таких ударів.

За словами Ступака, Москва тривалий час залишалася для російського суспільства символом безпеки та недоторканності. Саме тому регулярні атаки безпілотників мають змінити це відчуття та продемонструвати, що війна вже не обмежується територією України.

"Головне завдання зараз — вивести Москву із зони комфорту. Упродовж років російська столиця була своєрідною "вітриною", де війна майже не відчувалася. Тепер ситуація поступово змінюється", – пояснив він.

Ступак також звернув увагу на заяви про можливі удари по підприємствах оборонної промисловості в Московській області. Якщо інформація підтвердиться, це свідчитиме про подальше розширення переліку цілей України — від нафтової інфраструктури та логістики до об'єктів, що безпосередньо забезпечують російську армію озброєнням.

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