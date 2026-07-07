Впереди самое интересное: озвучено громкое заявление о неотвратимости фиаско Путина в войне



















В ночь на 8 июля Московская область подверглась масштабной атаке беспилотников. Российские власти заявили о якобы сбитии более 400 из почти 450 дронов, однако о возможных поражениях не сообщили. Военный эксперт Иван Ступак призвал не оценивать результаты сделки только по официальным заявлениям Кремля. По его словам, пока нет достаточно подтвержденных данных о последствиях ударов.

Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, что оценивать подобные операции только по количеству запущенных или сбитых дронов неправильно. По его мнению, значительно важнее стратегическая цель таких ударов.

По словам Ступака, Москва долгое время оставалась для российского общества символом безопасности и неприкосновенности. Именно поэтому регулярные атаки беспилотников должны изменить это чувство и продемонстрировать, что война не ограничивается территорией Украины.

"Главная задача сейчас — вывести Москву из зоны комфорта. За годы российская столица была своеобразной "витриной", где война почти не ощущалась. Теперь ситуация постепенно меняется", — пояснил он.

Ступак также обратил внимание на заявления о возможных ударах по предприятиям оборонной промышленности в Московской области. Если информация подтвердится, это будет свидетельствовать о дальнейшем расширении перечня целей Украины — от нефтяной инфраструктуры и логистики до объектов непосредственно обеспечивающих российскую армию вооружением.

Портал "Комментарии" уже писал , что Чехия не намерена блокировать новый пакет финансовой поддержки Украины, который будут обсуждаться во время саммита НАТО в Анкаре. В то же время, Прага не планирует финансировать эту инициативу за счет собственного государственного бюджета. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщают České noviny.